中國人申請簽證 印度設限嚴審

印度國家學生聯盟成員六月間在印度阿默達巴德（Ahmedabad）的一場反中抗議活動中，手持寫有「抵制中國」英文的標語。 （路透檔案照）

2020-08-24 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕彭博、印度媒體和美國之音（ＶＯＡ）引述印度政府高層官員報導，新德里高層已經告知印度外交部，今後，中國商人、學者、大學生、業界專家、勞工和利益團體在申請印度簽證前，必須先取得安全許可。

此外，印度政府也在檢討印度理工學院（ＩＩＴ）等大專院校簽署的五十四份諒解備忘錄（ＭＯＵ），這些學校與營運全球「孔子學院」的中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室（漢辦，現已改名為「教育部中外語言交流合作中心」）有關。未來除中文課程，其他和中國機構的合作很可能大幅縮減或中斷。

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由於印中關係惡化，印度高層官員表示，印度對中國特定人士申請簽證增加嚴格審查，類似新德里長久以來對其宿敵巴基斯坦採取的措施。此外，前述院校還包括巴納拉斯印度教大學（ＢＨＵ）、尼赫魯大學（ＪＮＵ）等名校。高層官員強調，中國機構被北京用來影響印度的決策者、智庫、政黨、大企業與學者。

華府智庫「布魯金斯研究所」高級研究員馬丹（Tanvi Madan）指出，印度政府採取的前述及其他措施，旨在減少印度對中國的過度依賴，降低印度各部門遭中國政府直接或間接影響的風險或脆弱度。對此，印度外交部不予置評。

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