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    梵中九月會談 中國被爆駭入梵蒂岡

    美國資安公司指出，與中國政府有關的駭客入侵梵蒂岡電腦網路，包括梵蒂岡駐香港代表辦公室，疑似為梵中九月展開重要會談刺探情報。圖為教宗方濟各二十六日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持三鐘經祈禱儀式（Sunday Angelus）。（歐新社）

    美國資安公司指出，與中國政府有關的駭客入侵梵蒂岡電腦網路，包括梵蒂岡駐香港代表辦公室，疑似為梵中九月展開重要會談刺探情報。圖為教宗方濟各二十六日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持三鐘經祈禱儀式（Sunday Angelus）。（歐新社）

    2020-07-30 05:30:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿八日報導，美國一家私人網路安全公司斷定，中國駭客過去三個月來入侵梵蒂岡電腦網路，顯然是要在梵中預定九月展開敏感的談判前，進行刺探。

    偵測到此間諜行為的網安公司「記錄未來」（Recorded Future）推測，這可能是為中國政府效力的駭客首度被發現直接入侵梵蒂岡以及教廷駐香港考察團的電腦網路。教廷駐香港考察團為教廷在香港的代表，參與梵中針對中國天主教會地位的談判。

    根據「記錄未來」本週發佈的報告，中國駭客針對教廷的一連串網路入侵活動始於五月初，其中一次攻擊與教廷發給教廷駐香港代辦何明哲的電子郵件有關。該電郵使用教廷副國務卿帕拉的專用信箋，內容為教廷國務卿帕洛林表達教宗方濟各對一名主教辭世的哀傷。帕洛林是教廷第二號人物，也是一名資深中國通。「記錄未來」還根據駭客入侵手法研判，發動攻擊的是接受中國政府資助的駭客團體「紅色三角洲」。

    疑監控與港民主運動關係

    目前並不清楚前述電郵是駭客偽造，還是真實檔案但遭駭客取得以及連結到惡意軟體，好讓駭客藉此進入梵蒂岡電郵系統與駐港代表辦公室。「記錄未來」研判，此一攻擊多半與二○一八年的中梵臨時協議的續約談判有關，但也不能排除是要監控香港天主教會是否暗中協助香港的民主運動。梵蒂岡發言人布魯尼與教廷涉中官員並未對此發表評論。

    中梵將於今年九月展開談判，更新雙方在二○一八年簽署、修訂天主教會在中國運作之相關條文的臨時協議，就主教任命控制權與禮拜場所的地位展開對話。當年中梵談判主要成員、兩年前曾以教宗特使身分訪中的總主教切利，今年六月接受義大利電視節目訪問時曾表示，教廷希望協議能更新展延。這項協議讓中國可以建議主教人選，再由教宗決定是否同意。當時香港教區榮休主教陳日君強烈反對這項協議，認為是出賣中國的地下教會。

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