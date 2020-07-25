FBI兵分25城揪諜 解放軍女諜落網

躲藏在中國駐美國舊金山總領事館內的中國研究員唐娟，美國司法部廿四日證實她已經因簽證詐欺罪被捕。圖為該領事館廿三日戒備森嚴，簽證辦公室也大門深鎖（彭博）。

2020-07-25 05:30:00

美方未說明如何逮捕

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國司法部廿三日宣布，聯邦調查局（ＦＢＩ）已在全美逾廿五個城市約談隱瞞具有中國人民解放軍（ＰＬＡ）背景的簽證持有人，堪稱美國在一九七九年與中國建交以來打擊中方竊取美方智慧財產權的最大規模行動。至於傳言藏身在中國駐舊金山總領事館的學者唐娟，美方廿四日宣布她已經被捕，但未說明如何逮捕。

為41年來打擊中國盜智慧財最大規模行動

美國檢方廿一日才起訴兩名為中國國安部擔任駭客的中國男子，法院在廿日則公告唐娟等四名中國籍訪問學者具解放軍背景，申請訪問學者專用J-1簽證入境，卻隱瞞此事，涉嫌簽證詐欺，罪名成立將面臨最高十年徒刑與廿五萬美元罰金，當中僅美國加州大學戴維斯分校（ＵＣＤ）前訪問研究員唐娟在上月廿日接受問話後即前往中國駐舊金山總領事館藏身，美國專家原以為中方將助她「金蟬脫殼」，美國官員廿四日卻突然宣告人已到案，但拒絕透露細節。

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美國司法部廿三日聲明指出，「這是中國共產黨計畫利用我方開放社會與學術機構的另一部分」，雖然「美國歡迎來自世界各地的學生、學者和研究人員」，上述案件卻證明「中國政府竭盡全力滲透和利用美國的善意」。ＦＢＩ局長瑞伊上月曾指出，該局目前進行的反情報調查將近五千件，其中近半有中國涉案痕跡。

中國外交部發言人王文斌則反控美國政府不斷監視、騷擾、任意拘留美國境內的中國學生和學者，相關指控乃「政治迫害」，聲稱將採取保護自家公民的必要措施。

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