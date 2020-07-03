指香港遭致命打擊 拜登:當選將制裁中國

篤定代表美國民主黨角逐白宮寶座的前副總統拜登表示，香港國安法對香港自由構成「致命打擊」，若他當選美國總統，可能對中國發動新的經濟制裁。（路透）

2020-07-03 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕在中國強制實施「香港國安法」後，篤定代表美國民主黨角逐白宮寶座的前副總統拜登一日表示，若當選總統，可能對中國實施新的經濟制裁，並強調香港國安法是對香港自由的「致命打擊」。他也承諾將針對新疆採取更強而有力的措施，避免進口維吾爾人強迫勞動下生產的產品。

拜登在提供路透的聲明中指出，「北京的新國安法制定過程黑箱作業、規範廣泛，對於讓香港不同於中國其他地區的自由與自治，已構成致命一擊。」若他當選美國總統，將「禁止美國企業幫助壓迫和支持中國共產黨的國家監控」，若北京「試圖讓美國公民、企業與機構噤聲，不讓他們行使（美國）憲法第一修正案保障的權利」，他將「迅速實施經濟制裁」。

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拜登也批評現任總統川普為中國國家主席習近平創造一個「不受懲罰」的條件，「川普總統一次又一次地放棄我們的價值觀，並向中國的獨裁者保證他們在白宮有一個志同道合的夥伴。」根據一日公布數據，拜登六月募得一．四一億美元（約四十二億台幣）競選經費，連續第二個月募款總額超越川普，更創下競選活動開跑以來單月新高，顯示拜登聲勢看漲。

歐美合作 才能影響北京

儘管中國強制推行香港國安法遭到世界各國領袖厲聲批評，但專家認為，個別國家很難在人權議題上對北京當局發揮影響力，只有多國合作才有可能讓情況改觀。英國倫敦大學亞非學院中國研究院主任曾銳生認為，倘若身為中國第一大貿易夥伴的歐盟，能在人權議題上與美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭等組成的「五眼聯盟」合作，即可在經濟上對中國發揮實質影響力。但他也坦承，無論是英國首相強森還是美國總統川普，恐怕都不太可能與歐盟合作。

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