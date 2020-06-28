華盛頓特區成美51州 參院難過關

美國國會眾議院廿六日表決通過將首府華盛頓哥倫比亞特區升格為第五十一州。（路透）

2020-06-28 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院廿六日做出具有歷史意義的表決，通過將首府華盛頓哥倫比亞特區（Washington, District of Columbia）升格為第五十一州，為美國史上國會任何一院首度批准華府升格為州。不過，把持國會參議院的共和黨人並不支持華府升格，預料參院版升格法案很難在參院過關。

這是美國繼一九五九年先後讓阿拉斯加與夏威夷成為第四十九與第五十州後，再納新州。民主黨人佔多數的眾院以二三二票對一八○票，通過由華府的眾院代表諾頓去年一月提出的「華盛頓特區承認法案」，同意將華府升格為第五十一州，將可在國會取得具有表決權的兩席參議員與一席眾議員，並以美國首任總統華盛頓及廢除黑奴先鋒道格拉斯（Frederick Douglass）為名，升格為「華盛頓州道格拉斯邦」（State of Washington, Douglass Commonwealth）。

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儘管如此，華府升格法案在參院通過的機會渺茫，主因據信與華府傳統上支持民主黨有關。參院多數黨（共和黨）領袖麥康奈去年六月曾表示，華府升格為州只會增加兩名民主黨籍參議員，「只要我還是參院多數黨領袖的一天，這些事都不會有任何進展」。

華府面積雖不大，但人口超過七十萬，多過佛蒙特州與懷俄明州；年度預算一五五億美元，也比十二個州高，卻因特區而無法在國會擁有能投票的席次。華府目前僅在眾院中有一名具立法權但無投票權的代表。至於哥倫比亞特區若華府升格後依然存在，但面積縮至二平方英里（約五．一七平方公里），僅涵蓋白宮、國會山莊、各紀念碑、國家廣場與政府大樓。

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