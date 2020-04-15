世衛︰疫情致死程度 比當年H1N1高10倍

英國倫敦肖迪奇（Shoreditch）藝術區街頭貼著一張印有首相強森畫像的海報，上面寫著「我要你們停止恐慌購物」，但「停止」與「購物」兩字被人劃掉了。（路透）

2020-04-15 05:30:00

全球確診逼近200萬 逾12萬死

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕全球已有近兩百萬起武漢肺炎確診病例，超過十二萬人病故。世界衛生組織十三日指出，武漢肺炎疫情的致死程度較二○○九年的H1N1新型流感高出十倍，並強調在各國努力阻斷傳播後，仍需疫苗才能完全解決疫情，而疫苗預估得等十二至十八個月才會問世。

世衛組織秘書長譚德塞指出，某些國家的確診病例數每三至四天就會翻倍一次，意味著武漢肺炎疫情加速得非常快，減速卻慢了許多。因此各國務必放慢解除封鎖令的腳步，不應一次全部解封，只有在推行正確公共衛生措施的前提下，封鎖措施才能解除，例如具備精確追蹤接觸者的能力等。

請繼續往下閱讀...

H1N1流感二○○九年三月於墨西哥與美國爆發後，自同年六月至隔年八月在全球大流行，單是美國就有六千萬人感染。醫學期刊《刺胳針》（Lancet）當時預估，全球會有十五萬至五十七萬人死於H1N1流感，而世衛最後公布的死亡病例數僅有約一．八五萬起。兩者的差別是因為《刺胳針》納入了非洲和東南亞國家的預估死亡數字，而這些國家並未向世衛組織回報。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）十三日公布的新研究，分析紐奧良、紐約市、舊金山與西雅圖的行動裝置數據，發現維持社交距離的政策，讓更多人選擇待在家，有助於遏止疫情蔓延。倫敦帝國學院呼吸醫學教授強斯敦（Sebastian Johnston）指出，包含義大利、西班牙、德國等大部分歐洲與亞洲國家疫情皆趨緩，義大利已允許書店、嬰兒用品店開業，西班牙則准許部分在工廠、建築業上班的工人開工。

厄瓜多死亡激增 淪南美洲疫情震央

中南美洲方面，厄瓜多因為政府反應過慢而導致疫情擴大，死亡人數激增，經濟首都、太平洋港市瓜亞基爾（Guayaquil）已淪為南美洲的疫情震央，太平間和醫院空間不足，殯葬系統癱瘓，數以百計以黑色塑膠袋包覆的遺體，在家裡或街頭腐爛多日，為拉丁美洲抗疫敲響警鐘。厄瓜多迄今確診病例達七五二九例，死亡病例三五五例；當局預測，未來幾個月可能還會有三千五百人死於這場大流行病。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法