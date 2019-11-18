曾批中國 澳洲2議員遭禁入境

澳洲眾議員海斯迪原訂十二月初前往中國參加研習活動，卻因曾發表批評北京當局的言論，遭中方禁止入境。（歐新社檔案照）

2019-11-18 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲執政黨自由黨參議員派特森（James Paterson）、眾議員海斯迪（Andrew Hastie）原訂十二月九日至十一日參與澳洲智庫「中國事務」的北京研習活動，卻因曾發表批評中國的言論，遭北京當局禁止入境。中國駐澳洲大使館甚至要求他們「真誠悔改、糾正錯誤」，但兩人的回應都是：不可能！

派特森批中國侵犯維族人權

派特森曾批評中國侵犯新疆維吾爾族的人權，並針對香港「反送中」抗爭發表看法；擔任澳洲眾議院情報和安全聯合委員會主席的海斯迪，則曾指稱中國企圖稱霸世界的野心，有如二次世界大戰前的納粹德國。主辦本次研習的「中國事務」十五日發表聲明證實，「中國政府已經透過駐坎培拉大使館傳達他們的決定，我們相當遺憾海斯迪與派特森不被北京歡迎參加本次『中國事務』舉辦的研習團」。

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對此，派特森與海斯迪十五日聯合發表聲明指出，他們相當期待能在這場研習活動中，從中國人身上學習他們的文化、歷史、觀點，中國政府卻因為他們曾坦誠表達對中共的看法，而不歡迎他們，令他們相當失望。儘管如此，他們仍將繼續為了捍衛澳洲價值、主權與國家利益而發聲。

派特森十五日向澳洲廣播公司（ABC）表示，他將會繼續行使他的言論自由，「香港是世界上最棒的地方之一，當前發生的事完全是個悲劇，而我認為中共必須為此承擔一些責任」。

中國駐澳洲大使館十六日表示，現在已不是西方殖民時代，中國不接受價值觀與意識形態的殖民，中國也不歡迎「無端抹黑中國、動輒向中方施壓、挑釁中國主權和尊嚴、破壞中澳互信的人」，並向派特森與海斯迪喊話，只要反省、糾正錯誤，中國交流與對話的大門就會向他們敞開。

海斯迪十七日在電視節目中說，他與派特森都不會為他們的言論感到後悔並更正，「我們不會因為捍衛澳洲主權、價值、利益，與替那些無法自己發聲的人說話而悔改」。

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