川普不吭聲 香港法案參院空轉

美國「香港人權與民主法案」等與「反送中」抗爭有關的法案，在參議院卡關。據稱美國總統川普曾承諾，只要貿易談判有進度，他對香港情勢就「保持沉默」。圖為法案共同提案人、共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐，九月間出席國會針對香港情勢召開的聽證會。（美聯社檔案照）

2019-11-07 05:30:00

見中國代表 條件交換？

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「香港人權與民主法案」等與香港這波「反送中」抗爭運動有關的法案，儘管已經獲得聯邦眾議院全院通過，但是在參議院一直卡關，路透六日引述消息人士說法，川普十月十一日接見中國貿易談判代表劉鶴時，曾承諾只要貿易談判有進度，他對香港情勢就「保持沉默」，令人質疑國會要完成立法，仍面臨不少阻礙。

聯邦眾議院十月一致通過眾院版二○一九香港人權與民主法案等與香港抗爭有關法案，但是參院版法案九月在外交委員會通過後，迄今未見排入院會表決時程，白宮也沒說明總統川普對該法案支持與否。

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換彭斯、龐皮歐扮黑臉

川普政府值此美中貿易談判關鍵時刻，小心拿捏對香港事務的回應，以及國會領袖面臨年底一堆待審法案，不見得會優先處理香港議題，都增加這些法案前景的陰霾。

白宮不願意回應川普是否確實曾有此承諾，也不願說明政府是否擔心香港情勢可能增加貿易談判枝節，不過，川普自接見劉鶴後，就一直避免為香港情勢公開批評中國，由副總統彭斯、國務卿龐皮歐扮「黑臉」，接連重批中國。

美商會嗆通過有反效果

另外，該法案能否如香港民主抗爭者所願最終成為法律，也要看議員能否克服所屬選區的商界選票壓力。中國已揚言會對美國國會通過香港相關法案採取反制措施，香港美國商會也警告過，通過這些法案的「反效果」，可能傷害美國企業，令外界揣測部分參議員，尤其是來自農業州或者選區有企業大幅依賴中國的議員，會寧可在推動該法案上慢慢來，甚至暗中阻撓。

恐為賣穀物豬肉拒挺港

日前陪同香港知名媒體人黎智英訪問華府、拜會多名國會議員的黎智英重要左右手賽門（Mark Simon），對參院近期內通過該法案感到悲觀，他擔心，也許會有多達九名議員反對此案，「美國參議院為了賣穀物、豬肉、飛機，正利用拒絕挺身支持香港，編修我們的政治進程」。

參院版法案共同提案人、對中鷹派的共和黨議員魯比歐說，還沒聽到有同僚反對此案，但是有可能「某種程度被包裹在貿易議題中，可能壞了此事」。

專家也提醒，美通過此法案反而正中北京下懷，倫敦大學亞非學院中國研究中心主任曾銳生說，「（北京）可因此宣稱，這證明香港抗爭背後確實有『外國黑手』」。

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