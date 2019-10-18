加泰連4天暴力示威 喊2021再獨立公投

2019-10-18

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕九名加泰隆尼亞獨立運動領袖十四日遭西班牙最高法院以煽動叛亂為由，判處九至十三年的重刑，激起加泰隆尼亞獨派民眾不滿，接連四天上街暴力示威。加泰隆尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）十七日除了譴責暴力行動之外，也表示希望能在二○二一年底前，再度舉行獨立公投。

自治區主席籲停止暴力

托拉十七日在議會發言時，呼籲在二○二○年春天起草憲法，讓加泰隆尼亞得以在二○二一年十二月，議會任期屆滿前再度舉行獨立公投，建立「加泰隆尼亞共和國」。托拉也強調，各黨派與團體必須就獨立議題開會討論，尋求各方支持。親近托拉的一名消息人士告訴路透，托拉打算舉行「公民複決（plebiscite）」投票，以規避西國憲法禁止舉行獨立公投的規定。

不過，托拉也譴責獨派示威者從十四日起持續不斷的暴力抗爭，呼籲抗爭者「必須立即停止暴力」，燒車、破壞物品都是無理的行動，並警告暴力抗爭只會損害獨立運動的形象，抗議應該要和平。但托拉九月訪問首都馬德里時，曾表示加泰隆尼亞為了獨立，將不惜走上香港的道路。

十四日的示威中，上萬名示威者癱瘓巴塞隆納機場，還有較激進的示威者蒙面上街，高喊「這不是暴力，是自衛」，在街上投擲汽油彈、放火燃燒垃圾桶。警方則以海棉彈鎮壓示威者，造成至少一百一十五人受傷，其中一名傷者單眼失明。

十六日深夜，加泰隆尼亞再度爆發嚴重警民衝突，造成五十八人受傷，其中一名十七歲青年被警車撞傷。十七日，加泰隆尼亞的抗爭持續激化，大學生發起罷課，巴塞隆納部分道路也因民眾示威遊行而癱瘓，地鐵則因為大量示威者湧入與破壞設備，嚴重誤點或暫時停止營運。

西班牙內政部十七日表示，中央政府將派遣更多警力至加泰隆尼亞支援。示威者計畫十八日再度上街遊行抗議，各行業工會也呼籲勞工大罷工，加入遊行的行列。

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