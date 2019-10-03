新華社護航港警︰開槍合法合理正當

2019-10-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國官方媒體新華社強硬為港警護航，稱之被迫對襲警者開槍，「警察行為完全合法、合理和正當。」香港前特首梁振英二日也在臉書公開點名何傳耀中學校長謝潤明，「馬上革除這名暴徒（曾志健）學籍」。「香港警察隊員佐級協會」（ＪＰＯＡ）主席林志偉甚至呼籲出動香港「公安條例」或「緊急情況規例條例」，「很大程度上加強警隊止暴制亂的效度和力度」。

新華社一日評論聲稱，洗腦年輕人「反中亂港」的「『黑衣人』是香港最大的恐怖主義威脅」，直指「反送中」示威為「黑色恐怖」，並稱港府已釋出最大善意，「但暴徒及其背後的勢力絲毫沒有收斂，反而在國慶節變本加厲，以『玉石俱焚』的心態挑戰一切公序良俗」，支持當局嚴正執法，剜除暴力惡瘤。

梁振英二日發表多篇臉書貼文，要求香港教育部嚴查校園內外「激進化」問題，並公開譴責曾生，因「此人如果不是襲警，不會中槍」，也要求謝潤明「馬上革除這名暴徒學籍」。梁振英強調，「昨晚被槍傷的是一名暴徒」，而非學生，呼籲香港年輕人認清「沒有一個政治人物（由黎智英算起）的子女參加這場運動，一個都沒有。各位同學不要再被野心家利用了。」他也對香港教育專業人員協會大表不滿，因「參與暴動，襲擊警察，是嚴重罪行，慰問什麼？」批評教協根本是「思維混亂」的「政治組織」，「有這樣的教協，香港怎樣教學生？」

林志偉二日公開信聲稱，「我的同袍無不在形同戰場的暴動現場執行職務」，而一日鳴槍示警及自衛符合警隊武力使用指引，叮嚀港警自保優先，受到即時威脅「應當果斷，使用合理、適當的武力或武器」。他強調止暴制亂，刻不容緩，呼籲特首林鄭月娥鑑於當前香港局勢緊急，出動「緊急情況規例條例」；甚至根據「公安條例」發出宵禁令或宣布禁區，以免「警隊一直孤身作戰」，「孤掌難鳴」。

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