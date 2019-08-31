不僅美國 日抗中俄也設太空軍

2019-08-31

〔駐日特派員林翠儀／東京卅日報導〕為對抗中俄在太空領域的迅速發展，美日同步加強太空作戰能力，美國太空司令部於三十日正式上路，日本防衛省當日也公布明年度預算概算要求，將加強太空、網路和電子作戰等能力列為優先事項，並預定在航空自衛隊成立「太空作戰隊」（暫稱）以加強太空監視能力為主，明年度太空相關概算要求為五二四億日圓（約一五六億台幣）。

美太空司令部昨成立

防衛省通過的令和二年預算概算要求，總額達五兆三二二二億日圓（約一兆五八八一億台幣），較今年度增加一．二％，再次創下新高，也是連續七年增加。

去年頒布的新版防衛大綱強調加強太空、網路和電子作戰等能力，相關太空預算五二四億日圓中，包括將於明年度成立約二十人編制的「太空作戰隊」，邀請美國教官到日本指導，取得人造衛星的反電磁波干擾裝備，並開發部署於太空的光學望遠鏡等。

網路作戰的相關經費為二三八億日圓，除現有的網路防衛隊擴編至二九○人之外，陸上自衛隊也將新設陸自網路防護隊，開發可應對網路攻擊的人工智慧（AI）系統。另在網路人才發掘上，防衛省將主辦駭客選拔賽「MOD-CTF」，開放民間人才參賽。

電子作戰部分，陸自將新設「電子作戰部隊」，預定明年底部署於熊本縣健軍駐屯地 ，編制約八十人，未來預定將與水陸機動團連動，加強離島防衛的電子作戰，另外還將以二○七億日圓開發可遠距發出干擾電磁波的電子作戰飛機。

此外，預算概算要求中也編列卅一億日圓的護衛艦「出雲號」甲板耐熱性修改經費，進行改裝的出雲號將成為實際上的航空母艦。空自也在明年度預算中編列八四六億日圓，用來採購六架可於艦上垂直起降的美製F35B戰機。

考慮到北韓飛彈威脅未減，防衛省今年編列二四○四億日圓採購兩座陸基型神盾，明年度將再編列一二二億日圓相關預算，其中包括採購六座垂直發射裝置。防衛省預算概算要求，將經內閣會議議決後再送交明年初召開的國會審查。

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