林鄭想弄對話平台 反被要求回應五大訴求

2019-08-26

找來19名政壇、教育界要人徵詢「反送中」

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港特區行政長官（特首）林鄭月娥廿四日邀請十九名政壇與教育界等要人，就港府建構與「反送中」抗爭者對話平台徵詢其看法，未料逾半數與會者均要求，林鄭應先回應反對派提出的正式撤回「逃犯條例」修訂案，以及就警方暴力執法爭議成立獨立調查委員會等五大訴求，以展現誠意與展開對話。但消息人士透露，會中聽多說少的林鄭雖未明確拒絕，卻暗示無法應允五大訴求。

堅持不說「撤回」逃犯條例

香港「南華早報」廿五日報導，三名知悉會議內情的消息人士透露，林鄭雖未明確否定與會者建議回應五大訴求的呼籲，但在時間點與策略等方面避重就輕。例如，與會者認為，港府必須適當回應五大訴求，好讓爭議畫下句點，林鄭卻說，現在還不是進行調查的時間點；當與會者就調查委員會的形式提出建議時，林鄭又以警方抗拒為由，表示調查窒礙難行。

至於正式撤回「逃犯條例」修訂案，林鄭說，她無法使用「撤回」這類字眼。消息人士說，「我的感覺是，這（指撤回修訂案）不是她說了算。」

據了解，廿四日對話平台諮詢會議的與會者，包括現任中國全國政協常委的港府前財政司與政務司長唐英年、前香港立法會主席曾鈺成、香港中文大學前校長沈祖堯、港府前運輸與房屋局長張炳良、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉，中間派政黨「新思維」主席狄志遠，中間派政黨「民主思路」前聯席召集人麥嘉晉等。其中，張、蔡、狄三人呼籲林鄭成立獨立調查委員會，並撤回逃犯條例修訂案。狄志遠還說，林鄭的某些顧問應該請辭，以展現港府負責任的態度，也有助於緩解民眾的挫敗感。

張炳良廿五日接受電台訪問時重申，林鄭應放下身段，正式撤回修法並成立獨立調查委員會，才能讓事態降溫，有助於建構對話平台。不過，也出席廿四日會議的香港律師會會長彭韻僖，對成立獨立調查委員會抱持保留態度，因為恐曠日廢時，如今亟需可建立共識的及時辦法，而非花兩、三年時間調查。

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