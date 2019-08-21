退出INF後 美首射陸基巡弋飛彈

2019-08-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國防部十九日證實，已於十八日在加州聖尼古拉斯島（San Nicolas）試射一枚射程超過五百公里、裝載傳統彈頭的陸基巡弋飛彈；該枚飛彈脫離地面機動發射架後，飛行超過五百公里，並精準命中目標。此為川普當局本月二日正式退出《中程核飛彈條約》（ＩＮＦ）之後，首次進行這類過去ＩＮＦ所禁止的試射任務。

五角大廈聲明指出，試射任務所獲得的數據與經驗，未來可用於發展「中長程彈道飛彈」（IRBM），十八日所試射的飛彈，係以「常規配置」；意指該款飛彈不裝載核彈頭。國防部發言人卡佛（Robert Carver）證實，十八日試射的飛彈，是「戰斧巡弋飛彈」的改良款；試射任務使用「ＭＫ４１」發射器，但其發射系統與美國現今正於羅馬尼亞使用的「陸基神盾」飛彈防禦系統有所差異。

倡議團體「武器管制協會」的裁武研究主任瑞夫（Kingston Reif）說，俄國人多年來指控「ＭＫ４１」可以發射陸基戰斧飛彈，這次試射讓俄國認定美國違約在先。

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）二十日告訴《塔斯社》，美國會為十八日的飛彈試射感到後悔，但俄國並不打算被捲入軍備競賽，「美國明顯是在採取一種加劇軍事緊張的做法。我們不會回應這種挑釁」。

中國外交部發言人耿爽二十日也批評，「美國此舉勢將引發新一輪軍備競賽，導致軍事對抗升級」。

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