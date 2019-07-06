維族文化滅絕 大人進再教育營 孩童被住校

2019-07-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）五日披露，在中國當局致力將兩百萬新疆維吾爾人關押進「再教育營」，進行認同改造之際，北京政府大規模快速建造寄宿學校，蓄意拆散維吾爾孩童與其父母，對兒童進行文化改造。德國新疆問題專家鄭國恩（Andrian Zenz）指出，該舉措顯示中國「試圖養育一個斷絕其宗教信念及語言的失根新世代」，他稱中國在新疆從事的是「文化滅絕」暴行。

鄭國恩撰寫的「斷根：中國新疆親子隔離行動之證據」刊登於期刊《政治風險》上。研究顯示，在中國大肆興建再教育營的同時，中國也大規模擴建校園與新宿舍，並且大幅提升全天候照顧大量兒童的能力。

BBC報導，為數眾多的拘禁者子女被送進寄宿學校系統，某個新疆小鎮就有逾四百名兒童頓失父母雙親。去年四月，葉城縣當局將附近村莊約兩千名兒童安排進入大型寄宿中學。喀什的一份公文顯示，學校應加強相關學生的心理諮商及思想教育。一些例子顯示，成人拘留營附近興建有幼兒園，有些孩童稱老師為「媽咪」，最小的年僅十五個月大。

在二○一五年至一八年，中國全國幼兒園入學率增加八％，但新疆增達八十二％，維吾爾地區更暴增一四八％。光是一七年，新疆幼兒園的總入學人數增加逾五十萬人，其中維吾爾與其他穆斯林少數兒童佔逾當中的九十％，這使得新疆幼兒入學率飆升為全中國最高，在維吾爾人口最集中的新疆南部地區，當局投注十二億美元興建與改善幼兒園。

鄭指出，寄宿學校為少數社群的持續文化改造提供了理想環境。新疆學校的校規嚴格規定師生在校只能說中文，學校也有著強硬的封閉管理措施，許多學校裝設全面監視系統、警報器以及通電圍籬，有些學校的安全支出甚至超越再教育營的安全經費。

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