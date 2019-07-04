新疆旅遊 傳有App監控

2019-07-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕西方媒體二日報導指出，已透過現代科技讓新疆淪為警察國度的中國，現今更進一步將監控魔爪伸向從吉爾吉斯邊境關卡進入新疆的外來客身上︱中國邊境警察會在外來客的手機秘密安裝一款中國製的監控App，藉此擷取手機內的各種個人資訊，以強化監控新疆與鎮壓伊斯蘭極端主義。

旅客被要求交出手機

與新疆接壤的吉爾吉斯的伊爾克什坦（Irkeshtam），是中國最西的邊境關卡，利用此關卡進出中國者多為商務人士與觀光客，包括追尋古代絲路的遊客。從伊爾克什坦入境中國的手續有好幾個階段，其中之一是要求旅客解鎖與交出手機以及相機等裝置；中國邊境警察會把這些裝置拿到另外一個房間，其中iPhone會被接上閱讀器與掃描，安卓手機則會被下載一款名叫「蜂采」、可以擷取電子郵件、簡訊、通訊錄以及該手機本身相關資訊的App，並予以詳加檢查；「蜂采」通常會在歸還手機前卸載，但仍有旅客在手機內發現該App。

此一由英國衛報、美國紐約時報、德國南德意志報、德國北德廣播公司（ＮＤＲ），以及新媒體Vice旗下的Motherboard頻道合作的報導指出，目前並不清楚北京當局會把這些從入境者手機中擷取到的資訊存放何處與存放多久；也沒有證據顯示，這些被擷取的手機資料會被拿來追蹤外來訪客稍後在新疆的行蹤；但這些資訊，倒是能讓當局透過手機位置細節，鎖定該手機持有人身在何處。

英國非營利組織「隱私國際」的監控項目負責人奧曼諾維奇說，對於像中國這種會因為下載了某個被視為不當的App或新聞報導而被關入拘留營的國家，一入境新疆手機資料就被看光光，此一發現「令人大為驚恐」。

根據入境新疆的外來客說法，當局事先並未警告或說明要在手機上尋找什麼軟體或擷取手機內的哪些資訊；而衛報、學者與網路安全專家的分析顯示，中國邊境警察的搜查目標，是要尋找手機內是否有一連串被當局視為有問題的內容，像是各種與伊斯蘭極端主義有關的字眼。此外，「蜂采」還會搜尋其他各種資訊，從齋戒月禁食到達賴喇嘛的文章，連一個叫做Unholy Grave（邪惡之墓）的日本重金屬團體與美國人葛林所寫的自助手冊「卅三種戰爭戰略」也被盯上。

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