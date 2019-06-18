不甩美嗆聲 伊朗提高濃縮鈾存量

2019-06-18

揚言退出禁止核擴散條約

〔編譯陳正健／綜合報導〕中東阿曼灣上週傳出兩艘油輪遇襲事件，美國與伊朗可能爆發進一步衝突的可能性急遽升高。美國國務卿龐皮歐十六日再次指控伊朗是這起攻擊案的主謀，強調美方考慮包括軍事等選項。對此，伊朗十七日宣布，將提高濃縮鈾存量，不再履行二○一五年核協議的儲量限制。伊朗國會核子委員會主席左諾爾也揚言，除非歐洲列強挽救美國去年退出的伊核協議，否則伊朗也將退出禁止核擴散條約。

龐皮歐在接受福斯週日新聞、哥倫比亞廣播公司「面對全國」等節目專訪時指出，伊朗在阿曼灣襲擊油輪「確定無疑 」，美國情報機構握有許多確切證據；美方正考慮一系列對付伊朗的選項，包括軍事打擊。美國總統川普已接受相關簡報，但他無意與伊朗開戰。龐皮歐還說，他持續致電歐洲和亞洲各國領袖，試圖說服伊朗是始作俑者，需要國際社會團結因應，而非美國單獨面對。

然而，伊朗原子能組織（AEOI）發言人卡馬萬迪聲稱，伊國已將濃縮鈾產量提升四倍，在未來十天內，低濃縮鈾存量將超出伊核協議設下的三百公斤上限。伊朗需要的濃縮鈾濃度達二十％，距離武器級別僅有一步之遙。卡馬萬迪也向歐洲國家喊話，強調現在採取行動還來得及。

伊核協議於一五年由聯合國安理會五大常任理事國及歐盟國家共同簽署，但川普去年五月宣布退出協議。伊朗總統羅哈尼今年五月宣告，將停止遵守協議中濃縮鈾和重水庫存上限，以報復美國片面退出協議。

對此，歐洲各國均持保留態度，俄羅斯批評美方指控沒有根據，日本也要求美方提出具體證據。油輪遇襲的日本「國華產業」社長堅田豐表示，船員稱油輪是遭上方「飛行物體」攻擊，應該不是美方指稱的水雷造成。

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