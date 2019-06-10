港人憤怒／在台港生同步 遞交撤惡法陳情連署

2019-06-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港政府強推「送中條例」引爆民怨，逾百萬港人昨上街參與「反送中大遊行」，海外港人也在全球十二個國家的廿九個城市集氣串聯。在台灣也有超過三百名港生身穿白衣站出來「反送中」，並遞交超過六百人連署的聲明給香港經貿辦事處，呼籲撤銷修法。

香港經貿辦並未派員出面接下陳情連署，最後由大樓保全收下、代為轉交。

「送中條例」十二日將在立法會大會恢復二讀，香港民間昨在港舉辦「守護香港反送中大遊行」。在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組，昨也在台北信義區的香港經濟貿易文化辦事處前舉辦集會，約三、四百人身穿白衣到場，高喊「反送中」、「捍衛公民自由」、「Hong Kong is not China」等口號。

關注組發起人、文化大學美術和哲學系的何詠彤表示，「送中條例」修法後，將大幅放寬引渡條件、流程，申請國只要提供表面證供文件，再由香港特首同意，即可提出引渡要求，不須經立法會審查，香港法院也沒有有效的把關措施。若中國要求「政治目的」引渡時，特首和北京關係不對等，試問特首能否違抗中央指令？

林榮基：未來像我要逃命？

銅鑼灣書店創辦人林榮基也到場支持，林榮基向在場的香港學生致意說，很高興看到香港年輕人站出來抗議，但他同時憂心有些香港年輕人被關起來，「不知未來是否像我一樣要逃命」。

林榮基強調，「送中條例」不只對香港人有影響，對台灣人、各國人都有影響；一旦通過，以後去中國讀書的台灣人怎麼辦？甚至只是做生意到香港轉機不給證明怎麼辦？在港投資的外國人「更可能會被關起來」。

時代力量台北市議員林亮君、台灣基進成員王映心與台大學生會長吳奕柔也到場力挺，民進黨發言人李問則以聲明稿聲援活動。

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