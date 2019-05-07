警告伊朗勿挑釁 美航母、轟炸機隊赴中東

2019-05-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與伊朗的對立態勢愈演愈烈！白宮五日罕見地高調宣布，美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群及一支轟炸機隊，已開往中東水域，藉此向德黑蘭當局示警，切勿輕舉妄動攻擊美國及其盟友，否則將遭遇無情打擊。多名不願具名的美國國防單位官員指出，此舉係因美方掌握的最新情資顯示，伊朗及其代理人組織有意對駐中東的美軍部隊發動襲擊，目標是海上及地面部隊。

白宮國家安全顧問波頓在聲明中表示，由於美方近期接獲一連串「令人不安且極具挑釁意味」的情資，故五角大廈決定調派林肯號航母打擊群及轟炸機隊，前往美軍中央司令部管轄的區域，向伊朗發出「明確且無誤」的訊息，「一旦美國利益或盟邦遭受攻擊，美方將會施以無情打擊」。他還重申，美方無意向伊朗宣戰，但已做好充分準備，回應伊朗常規部隊、伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）或其代理人組織的攻擊。

國務卿龐皮歐隨後也指出，美方是在經過一段時間策劃後，才決定推進這項部署，因為種種跡象顯示，伊方有意採取挑釁行動，「若他們透過代理人組織採取行動，例如黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah），我們會將矛頭直接指向伊朗當局。」不過，波頓和龐皮歐皆未對「挑釁行動」所指為何詳加說明。華爾街日報和美聯社指出，林肯號打擊群可能駛向紅海、阿拉伯海或波斯灣一帶；轟炸機隊則可能部署於卡達烏代德的美國空軍基地。

林肯號打擊群由航母、「雷伊泰灣號」飛彈巡洋艦、第二驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 2）等組成，已在四月一日駛離維吉尼亞州諾福克海軍基地。美軍過去曾在卡達部署B-1「槍騎兵」轟炸機（Lancer）及B-52「同溫層堡壘」轟炸機（B-52 Stratofortress），並且長年在波斯灣部署航母，但近年為了因應中國及俄羅斯威脅，已將重心轉往其他區域。

華府擬祭出新一波制裁

據報導，這是川普政府孤立及施壓伊朗的最新行動，外傳華府有意在川普退出「伊朗核協議」滿一週年的八日，公布針對伊朗的新一波制裁行動。上月八日，川普宣布將「伊斯蘭革命衛隊」列為恐怖組織；二十二日又表示，自五月起，全面禁止各國向伊朗採購石油，不再給予中國、印度、日本、南韓、土耳其等國制裁豁免權，藉此讓伊朗石油出口量歸零。

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