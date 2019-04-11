以大選 納坦雅胡5連任

2019-04-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕以色列九日舉行國會大選。開票結果十日大致底定，現任總理納坦雅胡預料將贏得連任，邁向第五屆總理任期。納坦雅胡十日凌晨在特拉維夫向支持群眾宣布勝選，表示他將組成右派政府，帶領以色列成為世界上最強大的國家之一，「這是個獲得巨大勝利的夜晚」。六十九歲的納坦雅胡即將成為以色列立國七十一年以來，在位時間最長的總理。

最終選舉結果預計十一日公布。根據已開出的逾九十七％選票，以色列國會一百廿席當中，納坦雅胡所屬的「聯合黨」（Likud）與他的最大挑戰者、前參謀總長甘茨所屬的中間派政治聯盟「藍白聯盟」（Blue and White），預料各自贏得至少卅五席；但聯合黨與其他右派政黨可望取得過半數的六十五席，勝過甘茨領軍的中左聯盟的五十五席。納坦雅胡籌組聯盟談判時間可能持續數日至數週。

貪瀆醜聞纏身 可能被起訴

本屆選舉投票率六十七．九％，低於上屆（二○一五年）的七十一．八％；共約四十個政黨參選，得票率逾三．二五％的政黨，方能進軍國會。政治新星、五十九歲的甘茨今年二月甫組成藍白聯盟，首戰便贏得逾百萬選票；在納坦雅胡宣布勝選前，甘茨告訴支持群眾，他們已經贏得「歷史性」的勝利。

分析指出，國會大選結果顯示以色列持續右傾，透過談判和解與巴勒斯坦衝突的可能性相當低。美國總統川普的力挺，也是納坦雅胡勝選因素之一。他在選前矢言，贏得連任後，將兼併約旦河西岸佔領區的猶太屯墾區。不過，身陷貪瀆醜聞的納坦雅胡，總理地位也並非完全穩固，他現正面臨被以收賄、詐欺和背信等罪名起訴的可能性。這些罪名的相關證據，因為以國大選而暫停公布，以免影響選情；如今選舉結束，意味著納坦雅胡在籌組執政聯盟之際，將不斷面臨醜聞衝擊。此外，一旦檢方如預料在夏末正式起訴納坦雅胡，他將難保總理職位。

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