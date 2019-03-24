才額外制裁北韓 川普又推文取消

2019-03-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國財政部二十一日公布涉及違規協助北韓輸運貨物的船隻名單，並宣布制裁兩家中國海運企業「大連海博」和「遼寧丹興」；這是在越南河內上月舉行第二次美朝領袖高峰會後，美國政府首次大動作加強對北韓的制裁。然而，美國總統川普二十二日出乎意料的透過推特「下令撤銷」對北韓的「額外制裁」，被形容成打自家人耳光、引發混亂。

川普推文寫道：「美國財政部今天宣布，除了既有制裁，還將對北韓施加額外大規模的制裁。我今天已下令撤銷這些額外制裁。」白宮解釋，川普「喜歡」北韓最高領導人金正恩，不認為有必要施加這些制裁，但並未說明川普意指哪些制裁舉措。由於財政部二十二日沒有宣布任何對北韓的制裁；外界普遍認為，川普推文所指的是二十一日公告的消息。

美國聯邦眾議院情報委員會主席、民主黨籍的希夫（Adam Schiff）二十二日砲轟川普，指出「這些制裁昨天剛施行，且是出自他（川普）自己的國家安全顧問」，現在取消這些制裁的原因，卻只是因為川普「喜歡」金正恩，「愚蠢的天真已經夠危險，重度不稱職、失序的白宮更是讓事情雪上加霜」。

白宮、財政部都未證實此一說法。知情的美國政府不具名消息來源告訴路透，川普沒有扭轉對中國兩家海運企業的制裁行動，川普推文的意思是，他決定現階段不針對北韓施加任何額外大規模制裁舉措。分析認為，川普突然表態不支持對北韓制裁，可能是為了緩解「川金二會」無協議後，美朝逐漸升高的緊張關係，防止北韓重啟核試或試射飛彈。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/