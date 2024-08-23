北韓選手「甜笑合照」南韓運動員！ 回國被檢舉恐慘了

北韓組合李正植（左二）、金琴英（左三）得獎後與南韓、中國選手合照。（路透）

2024/08/23 11:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運已經圓滿落幕，北韓代表團的許多選手也取得不錯的成績。而在桌球混雙項目中取得銀牌的李正植和金琴英，因為在頒獎台與南韓選手自拍，遭到檢舉處分，其他選手回國後也必須接受思想審查的工作。

綜合外媒報導，北韓當局對於代表北韓參加奧運的運動員有嚴格規定，例如禁止與南韓等外國運動員做一切的接觸；成績不好的運動員也可能會受到懲處，而本屆巴黎奧運主辦單位安排，在頒獎後必須由銅牌選手以贊助商三星手機與獲得金牌銀牌選手自拍。

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北韓桌球混雙組合李正植和金琴英因為與南韓選手林鍾勳、申裕斌、中國選手王楚欽、孫穎莎自拍的行為被平壤當局認為違規，並被提報到黨中央。消息人士指出，檢舉報告中嚴厲批評李正植和金琴英與南韓選手拍照時的「嘻笑」行為。

平壤消息人士稱，當局認為運動員到國外參加比賽後，返國後必須盡快參加「思想洗滌」工作，這些參加奧運的北韓代表運動員正在平壤接受黨中央規劃的思想審查，而負責執行這項工作的是黨中央委員會宣傳煽動部的體育部門。最後則有調查、分析與評價運動員出國到回國期間的所有表現，觀察並了解他們是否有違背黨的方針與思想。

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