為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員！ 回國被檢舉恐慘了

北韓組合李正植（左二）、金琴英（左三）得獎後與南韓、中國選手合照。（路透）

北韓組合李正植（左二）、金琴英（左三）得獎後與南韓、中國選手合照。（路透）

2024/08/23 11:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運已經圓滿落幕，北韓代表團的許多選手也取得不錯的成績。而在桌球混雙項目中取得銀牌的李正植和金琴英，因為在頒獎台與南韓選手自拍，遭到檢舉處分，其他選手回國後也必須接受思想審查的工作。

綜合外媒報導，北韓當局對於代表北韓參加奧運的運動員有嚴格規定，例如禁止與南韓等外國運動員做一切的接觸；成績不好的運動員也可能會受到懲處，而本屆巴黎奧運主辦單位安排，在頒獎後必須由銅牌選手以贊助商三星手機與獲得金牌銀牌選手自拍。

北韓桌球混雙組合李正植和金琴英因為與南韓選手林鍾勳、申裕斌、中國選手王楚欽、孫穎莎自拍的行為被平壤當局認為違規，並被提報到黨中央。消息人士指出，檢舉報告中嚴厲批評李正植和金琴英與南韓選手拍照時的「嘻笑」行為。

平壤消息人士稱，當局認為運動員到國外參加比賽後，返國後必須盡快參加「思想洗滌」工作，這些參加奧運的北韓代表運動員正在平壤接受黨中央規劃的思想審查，而負責執行這項工作的是黨中央委員會宣傳煽動部的體育部門。最後則有調查、分析與評價運動員出國到回國期間的所有表現，觀察並了解他們是否有違背黨的方針與思想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歐股接近平盤作收 投資人靜候聯準會主席演說
2024/08/23 01:21

歐股接近平盤作收 投資人靜候聯準會主席演說
日本賽》對手完全反應不及！ BWF分享戴資穎超流暢神技 （影音）
2024/08/22 11:49

日本賽》對手完全反應不及！ BWF分享戴資穎超流暢神技 （影音）
impression

南台都更天王國城啟動嘉義翻轉首章
田徑》巴黎奧運金牌特博格狀態火熱 洛桑站200M力壓美國快腿奪金
2024/08/23 09:20

田徑》巴黎奧運金牌特博格狀態火熱 洛桑站200M力壓美國快腿奪金
拳擊》林郁婷分享大滿貫後下一步 曾自強希望她每場都毫無懸念
2024/08/22 16:49

拳擊》林郁婷分享大滿貫後下一步 曾自強希望她每場都毫無懸念
拳擊》林郁婷感謝最挺她的品牌 代言衛生棉高喊「選我」邀約更多廠商
2024/08/22 17:46

拳擊》林郁婷感謝最挺她的品牌 代言衛生棉高喊「選我」邀約更多廠商
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播