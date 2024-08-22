上海迪士尼排隊卡爭議 女排隊途中上廁所返回超時崩潰大哭

中國一名女子從洗手間返回遊樂設施後因超時，工作人員告知必須重新排隊，女子情緒崩潰當場跪地嚎啕大哭。（圖擷取自微博）

2024/08/22 12:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子近日於上海迪士尼排隊遊樂設施時，因想上廁所園方發了1張「廁所卡」並要求須20分眾內返回，女子從洗手間返回遊樂設施後因超時，工作人員告知必須重新排隊，女子情緒崩潰當場跪地嚎啕大哭，影像曝光引發議論。

綜合中媒報導，一名女子19日於上海迪士尼排隊遊樂設施時想上洗手間，工作人員聞訊發放1張「廁所卡」並規定限時20分鐘，然女子上完廁所返回，工作人員告知因超時須重新排隊，公開影像可見，穿著白色洋裝女子情緒激動與工作人員起口角爭執，隨後崩潰跪地嚎啕大哭。

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當地報導指出，上海迪士尼的「廁所卡」設立的初衷，是為維護排隊秩序，確保多數遊客的遊玩體驗，一般限時20分鐘。遊客想上廁所，可向工作人員領取，卡片會記錄離開時間、排隊位置等資訊。

消息曝光後，中國部分網友同情這名女子經歷，有人說「廁所也排隊啊」、「尿個尿都這麼難」、「花錢買罪受」、「本來就是設施不夠完善，為什麼要消費者買單」；部分網友則說「迪士尼都啥風評了，選擇去應該有預知」、「不懂，她沒準時排隊然後重新排隊，有什麼好大哭？ 」

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