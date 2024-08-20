青年失業率高、工作難尋！中國名校畢業女餓死租屋處

中國青年感嘆，在經濟低迷時期，沒有人再關心自己的夢想和抱負，無休止的找工作是一種折磨。（路透資料照）

2024/08/20 19:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年就業困難，畢業即失業找不到工作，近日更傳出一名33歲的北京211大學女畢業生，餓死在西安的租屋處，直到屍體發臭才被發現，引發中國網友在微信等平台廣泛討論；事後，咸陽警方已證實寧夏33歲女子死於出租屋確有其事，事發地是陝西省咸陽市的秦都區。

8月17日，微信公眾號「貞觀」發表一篇「一個外地女孩，死在了我的出租屋」長文，引發網友關注。該文作者是在西安擁有出租房的房東，她記述一名來自寧夏貧困山村的女孩，如何窮死、餓死在租屋處。

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據描述，死者年約33歲，從小成績優異，高中畢業後考上北京某間211名校。大學畢業後，決心考取公職，多次取得家鄉省分事業單位筆試第1名的成績，但面試時都慘遭刷掉。

死者父親處理女兒後事時，告知女房東落榜原因是因為考試不公，「第1名都不被錄取，一定是因為我們農村家庭沒有背景，名額被有背景的人頂了去」。

在考公職無望後，女兒來到西安覓職找工作，房租先向父母索取，兩老是向親友借錢供女兒支付。今年4月9日，母親向親戚借了1萬多人民幣轉給她支付房租。4月21日，母親又向親戚借了1000元，匯給她當生活費，但她沒有收，並拉黑了所有親人。

中國警方調查發現，死者生前過得相當拮据，消費紀錄顯示無論吃飯或購物，幾乎不超過5元人民幣；而最後一次大樓人臉識別進入日期是5月20日，無論監控影像或大樓門禁，都沒顯示當天之後有出門紀錄。

6月25日，保全聞到租屋處有強烈惡臭後，遂打電話給女房東，房東委託保全請鎖匠打開房門，發現人已經死在房內；法醫推測，死亡時間可能6月15日左右。警方研判，極有可能是活活餓死在房間內，冰箱並沒有任何食物。

文章提及，她的父母對此非常悲痛，但按照老家習俗，未出嫁的女孩死後不能進祖墳，她的父親準備將女兒的骨灰扔掉，並不會帶回寧夏。最後她的遺物收拾完後，都被家人丟在垃圾箱。

由於「一個外地女孩，死在了我的出租屋」以文學方式書寫，有網友懷疑可能是一篇虛構的小說，引發中國社會關注後，8月18日「貞觀」已將該文刪除；不過，微信上有大量中國網友認為，現在的中國會發生這樣的悲劇並不奇怪，並對死者報以同情，直指有許多名校畢業生為了餬口都在做外賣，多的是畢業後找不到工作的年輕人。

中國地方媒體報導，陝西省的咸陽警方證實寧夏33歲女子死於出租屋「確有其事」，只是事發地是咸陽市秦都區，不是在西安市。

咸陽警方證實，33歲女子死於出租屋確有其事，事發地是陝西省咸陽市的秦都區。 （圖擷取自中國映象網）

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