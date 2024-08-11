義大利航艦群強勢蒞臨關島！歐洲在印太地區軍力再升級

義大利「加富爾號」航空母艦上的直升機（左上）與美國陸戰隊的MV-22B「魚鷹」（Osprey）旋翼運輸機 （下），在「漆黑」（2022 Pitch Black）多國聯合軍演中同演練。（取自義大利海軍專頁）

2024/08/11 13:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利海軍發布新聞稿指出，義大利海軍「加富爾號」（Cavour CVH 550）航空母艦打擊群將9日抵達關島，這是該艦從澳洲達爾文參加「漆黑」（2022 Pitch Black）多國聯合軍演之後，前往日本途中的一部分行程。此次部署是義大利在印太地區進行的戰略性行動，旨在加強與盟國及夥伴國家海軍的互操作性和合作能力，彰顯歐洲國家對該地區安全的高度重視。

軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，「加富爾號」及其空中聯隊與多功能護衛艦「阿爾皮諾號」（Alpino F 594）在抵達關島之前，已與美國海軍第3航艦打擊群進行了重要的軍事互動。這表明義大利對印太地區的重視及其與美國海軍合作的戰略目標。

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值得注意的是，「加富爾號」航艦此前也曾參與6月底登場、2年一度的太平洋地區大規模聯合軍演「2024環太平洋演習」（RIMPAC 2024），這顯示了歐洲國家對印太地區安全的重視。包括德國、法國、荷蘭和義大利在內的歐洲國家，近期也在該地區展現了其軍事存在，強調穩定該地區對歐洲的戰略重要性。

「加富爾號」是義大利海軍的旗艦，於2009年服役，由義大利Fincantieri公司建造，具備短距起降垂直降落（STOVL）能力。該艦不僅是義大利海軍的作戰核心，也在多國聯合作戰中扮演著關鍵角色，提供指揮與控制能力。此外，「加富爾號」還具備強大的後勤自主性與靈活性，能夠迅速應對全球性的環境災害或人道救援需求。「加富爾號」的多功能性在2010年海地地震後的人道援助任務中得到了充分展現，其現代化的醫療設施和高效的後勤支援，為當地提供了及時的救助。

「阿爾皮諾號」護衛艦是義大利-法國歐洲多任務護衛艦（FREMM）計畫中的一員，專為反潛作戰（ASW）設計。自2016年服役以來，「阿爾皮諾號」憑藉其先進的偵察設備和武器系統，在保護海上交通線、防止非法活動以及執行海上攔截行動方面表現卓越。該艦的可變深度聲納（VDS）系統使其能在遠距離偵測並因應潛在的水下威脅，這對於當前複雜的地緣政治局勢而言，具有重要的戰略意義。

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