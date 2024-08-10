為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

澳洲水球美女暗示遭抓傷 中國正妹選手曬胸前抓痕：誰也別說誰

澳洲水球運動員分享賽前、賽後的胸前對比，暗示遭到中國隊員抓傷。（擷取自微博）

澳洲水球運動員分享賽前、賽後的胸前對比，暗示遭到中國隊員抓傷。（擷取自微博）

2024/08/10 23:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運女子水球賽事，澳洲和西班牙今晚展開金牌戰。然而，澳洲水球運動員Tilly Kearns近期上傳影片，暗示遭中國隊員抓傷。對此，中國女子水球隊長熊敦瀚也PO出自身的抓傷照回應，「對抗項目誰也別說誰」。

Tilly Kearns 5月在抖音上傳影片，分享她與中國隊友誼賽前、賽後對比照，她的胸前多了一道很長的傷痕，疑似在暗示中國選手行為粗魯。影片曝光後，引起國外網友熱議，並截圖到熊敦瀚微博詢問。

熊敦瀚8月8日在微博曬出自己受傷照片並霸氣回應，「對抗項目，誰也別說誰，不發到網上是因為水球項目本身的魅力會掩飾很多不為人知的傷痛。」

另一名中國女子水球隊員農三鳳表示，「這位澳洲美女是中鋒，我身上的抓痕都是她抓的，因為我就是防她的，我胸口前的抓痕可不少，留疤了，誰能懂啊！」

而巴黎奧運女子水球預賽，中國以5：7輸給澳洲；該影片為Tilly Kearns 5月在澳洲一場中澳友誼賽發生的，目前Tilly Kearns已將影片下架，但仍遭到許多中國網友截圖保存，紛紛罵道，「菜就多練輸不起就別玩」、「居然想吃這種髒流量」、「外國人就是矯情，打個比賽玩不起」。

中國水球正妹隊長熊敦瀚霸氣回應，「對抗項目，誰也別說誰」。（擷取自微博）

中國水球正妹隊長熊敦瀚霸氣回應，「對抗項目，誰也別說誰」。（擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
奧運霹靂舞》澳洲大學教授詭異「鹹魚袋鼠舞」！獲0分遭淘汰卻意外爆紅
2024/08/10 13:54

奧運霹靂舞》澳洲大學教授詭異「鹹魚袋鼠舞」！獲0分遭淘汰卻意外爆紅
奧運游泳》中國19歲飛魚刷新世界紀錄 澳洲教練質疑「人類不可能做到！」
2024/08/02 18:03

奧運游泳》中國19歲飛魚刷新世界紀錄 澳洲教練質疑「人類不可能做到！」

與永續同行！日月光的全方位CSR實踐
中國金牌泳將抱怨打招呼遭無視 澳選手滿臉問號：明明有擊拳問好！
2024/08/04 23:52

中國金牌泳將抱怨打招呼遭無視 澳選手滿臉問號：明明有擊拳問好！
奧運女籃》史詩60連勝到手！ 美國輕取澳洲劍指金牌8連霸
2024/08/10 01:30

奧運女籃》史詩60連勝到手！ 美國輕取澳洲劍指金牌8連霸

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
奧運拳擊》無懼「性別爭議」！阿爾及利亞女將凱莉芙擊敗中國楊柳奪金牌
2024/08/10 08:03

奧運拳擊》無懼「性別爭議」！阿爾及利亞女將凱莉芙擊敗中國楊柳奪金牌
奧運曲棍球》荷蘭PK大戰再度擊敗中國 衛冕女子第5面金牌
2024/08/10 07:05

奧運曲棍球》荷蘭PK大戰再度擊敗中國 衛冕女子第5面金牌
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播