澳洲水球美女暗示遭抓傷 中國正妹選手曬胸前抓痕：誰也別說誰

澳洲水球運動員分享賽前、賽後的胸前對比，暗示遭到中國隊員抓傷。（擷取自微博）

2024/08/10 23:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運女子水球賽事，澳洲和西班牙今晚展開金牌戰。然而，澳洲水球運動員Tilly Kearns近期上傳影片，暗示遭中國隊員抓傷。對此，中國女子水球隊長熊敦瀚也PO出自身的抓傷照回應，「對抗項目誰也別說誰」。

Tilly Kearns 5月在抖音上傳影片，分享她與中國隊友誼賽前、賽後對比照，她的胸前多了一道很長的傷痕，疑似在暗示中國選手行為粗魯。影片曝光後，引起國外網友熱議，並截圖到熊敦瀚微博詢問。

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熊敦瀚8月8日在微博曬出自己受傷照片並霸氣回應，「對抗項目，誰也別說誰，不發到網上是因為水球項目本身的魅力會掩飾很多不為人知的傷痛。」

另一名中國女子水球隊員農三鳳表示，「這位澳洲美女是中鋒，我身上的抓痕都是她抓的，因為我就是防她的，我胸口前的抓痕可不少，留疤了，誰能懂啊！」

而巴黎奧運女子水球預賽，中國以5：7輸給澳洲；該影片為Tilly Kearns 5月在澳洲一場中澳友誼賽發生的，目前Tilly Kearns已將影片下架，但仍遭到許多中國網友截圖保存，紛紛罵道，「菜就多練輸不起就別玩」、「居然想吃這種髒流量」、「外國人就是矯情，打個比賽玩不起」。

中國水球正妹隊長熊敦瀚霸氣回應，「對抗項目，誰也別說誰」。（擷取自微博）

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