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孟加拉組臨時政府 諾獎得主尤努斯宣誓就任領導人

2024/08/09 01:36

〔中央社〕在孟加拉學生帶頭抗議，最終導致在任15年的前總理哈希納（Sheikh Hasina）下台之後，諾貝爾和平獎得主尤努斯今天宣誓就任首席顧問，負責領導孟加拉的臨時政府。

法新社報導，尤努斯（Muhammad Yunus）在就任儀式中表示，「我將堅守、支持、維護憲法」，並表示他將抱持真誠的態度履行職責。

尤努斯在首都達卡（Dhaka）的總統府宣誓就職，與會者包括政壇及公民社會領袖、軍事將領及外交官員。

尤努斯內閣十多位成員也宣誓就職，但他們的頭銜皆為顧問而非部長。

學運領導團體「學生反歧視運動」（Students Against Discrimination）的最高領袖伊斯蘭（Nahid Islam）與馬默德（Asif Mahmud）也在顧問之列。

尤努斯和他創辦的微額貸款組織「鄉村銀行」（Grameen Bank），因提供低於100美元的小額貸款給鄉村窮困民眾、協助數百萬人脫貧，於2006年獲頒諾貝爾和平獎。

尤努斯因據信出於政治動機的指控，被判處6個月有期徒刑，今年於保釋期間出國。達卡法院已宣判他無罪。1130809

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