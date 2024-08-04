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千呼萬喚！ 澤倫斯基證實烏克蘭收到F-16

烏克蘭總統澤倫斯基4日站在1架F-16戰機前向媒體證實，烏國已取得西方國家軍援的F-16。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基4日站在1架F-16戰機前向媒體證實，烏國已取得西方國家軍援的F-16。（路透）

2024/08/04 23:20

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基4日表示，烏國飛行員已開始駕駛F-16戰機在國內執行任務，證實該國在遭到俄羅斯全面入侵29個多月後，終於取得其期待已久的這款美製戰鬥機。

澤倫斯基在某個被烏國當局以安全為由要求媒體勿曝光的地點表示，關於取得F-16戰機，烏克蘭過去經常聽到「不可能」這個詞彙；而今烏國取得F-16已是事實，「在我們的天空的事實，F-16在烏克蘭，我們做到了」。

澤倫斯基還說，那些精通與開始使用F-16捍衛國家的烏國人讓他感到自豪，但也表示，烏克蘭現有的F-16數量以及受過訓的F-16飛行員人數都不夠，所幸預計會有更多的F-16抵烏，以及現有多名烏國飛行員正在受訓。

對烏克蘭而言，取得久候多時的F-16堪稱一大里程碑，但目前還不清楚究竟有多少架F-16會抵烏，也不知道該戰機會對強化烏國防空與戰場情勢產生多大影響。俄羅斯已鎖定這些F-16可能駐紮的基地，並誓言將之擊落。

烏克蘭看中洛克希德馬丁製造的F-16的破壞力與全球可用性，一直呼籲挺烏的西方國家將之納入軍援清單；該機配備1門20mm機砲，可以攜帶炸彈、火箭與飛彈。

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