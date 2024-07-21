日本蜜蜂「一掌」拍飛螞蟻！ 科學家捕捉驚人畫面

日本蜜蜂（學名：Apis cerana japonica）是蜜蜂科蜜蜂屬的一種中型蜂類，也是東方蜜蜂的一個亞種。（圖擷取自iNaturalist, CC BY 4.0）

2024/07/21 16:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學媒體《IFLScience》19日報導，日本國立環境研究所的研究人員發現，面對不速之客時，日本蜜蜂（學名：Apis cerana japonica）會用翅膀將其拍飛，而且力道驚人。研究人員用高速攝影機捕捉到了這一幕，並將影片以慢動作播放，清楚地揭示了蜜蜂拍打螞蟻的過程。

研究人員寫道：「我們的研究結果顯示，蜜蜂是透過翅膀直接接觸來拍打螞蟻的。具體來說，工蜂會先將身體朝向螞蟻傾斜，然後拍打翅膀，同時轉動身體。」

請繼續往下閱讀...

這種「拍翅」行為，雖然先前已有零星的觀察紀錄，但這是首次被如此詳細地捕捉和記錄下來。研究發現，蜜蜂拍打日本鋪道蟻（Tetramorium tsushimae）的成功率大約是2分之1到3分之1。

然而，拍翅的成功率可能因螞蟻種類而異。研究團隊也觀察到蜜蜂對堅硬雙針家蟻（Pristomyrmex punctatus）和日本木蟻（Formica japonica）的拍翅行為，發現對後者的成功率相對較低，他們推測這可能是因為日本木蟻體型較大、速度較快，因此更難被拍飛。

儘管拍翅行為令人印象深刻，但這只是日本蜜蜂已知防禦技巧的其中之一。其他一些防禦手段，例如將入侵的大虎頭蜂活活「烤死」，比起拍飛螞蟻，可說是更加激烈。日本蜜蜂會集體圍繞大虎頭蜂，並快速振動翅膀，使包圍圈內的溫度升高到攝氏47.2度，讓大虎頭蜂無法忍受高溫而死亡。

那麼，既然有其他更激烈的防禦手段，為什麼蜜蜂還要用拍翅來對付螞蟻呢？研究人員推測，這可能與成本和簡便性有關。

研究團隊總結道：「拍翅行為可能是日本蜜蜂演化出來的一種相對低能量、通用的防禦方式，用於應對螞蟻入侵的威脅。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法