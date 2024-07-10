真的嗎？香港學童稱「讀書是本分」 同學「表情變化」引熱議

香港油麻地天主教小學生接受媒體採訪，有小學生自稱「放學就去補習」、「讀書是自己的本分」，後方的同學卻露出似乎驚訝、不以為然的表情，引發外界議論。（圖擷自threads）

2024/07/10 13:26

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港「升中派位」（類似台灣國中會考）昨（9）日放榜，港媒指約79%學生獲得第一志願，為近4年最低。不過，一段油麻地天主教小學生接受媒體訪問的畫面在網路瘋傳，其中一名成績優異的小朋友一本正經侃侃而談，後方的同學邊聽邊露出各種表情，形成強烈對比，畫面逗趣，也引發各界議論。

香港中學「自行分配學位」及「統一派位」結果9日公布，多家媒體前往「明星學校」油麻地天主教小學採訪，其中1名獲派第一志願華仁書院的小六陳姓學生在鏡頭台風穩健、對答如流，自稱得知結果很驚喜，分享自己「週一到週五一放學就去補習，感覺付出了那麼多，有這個回報，都是值得的」。媒體追問是否覺得辛苦？他說，若說辛苦就談不上，因為覺得「讀書是自己的本分」。

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不過就在陳姓學生受訪同時，畫面左側的同學表情卻「非常豐富」，不時誇張地瞪大眼睛、張大嘴巴，似乎十分驚訝的樣子。左、右兩名同學還彼此互看，似乎對這段問答有不同想法。

這段畫面在網路引發熱烈討論，甚至有YouTuber模仿這3名小學生拍片；香港女演員麥美恩也在threads分享截圖，並指「到時長大出來工作，也是差不多都是這樣，不用驚訝吧，小朋友很可愛」。

但是油麻地天主教小學校長陳淑儀有另一番解釋，她在受訪時回應強調，畫面中間這名受訪的學生「他真的是很努力每日補習爭取成績，他講的話是真的是他的感受啦」，畫面左方的學生之所以張大嘴巴，是因不知道受訪的同學每天都要補習，所以才很驚訝、覺得「那麼辛苦」，而畫面右方同學與左方的學生交換眼神，是表達「別人在做訪問欸，幹嘛在動來動去」。

陳淑儀指出，這3名學生都出色、可愛；針對外界擔心網路議論是否會影響小朋友心情？陳淑儀表示，經了解，他們對網上言論感覺良好，沒有受到影響。

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