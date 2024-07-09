世界最艷麗鳥竟有私生子？ 科學家揭秘天堂鳥雜交內幕

天堂鳥家族以雄鳥絢麗的羽毛和精彩的求偶表演而著稱，長期以來被視為性選擇理論的最佳範例。（圖擷取自The San Diego Zoo專頁）

2024/07/09 16:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究揭示了天堂鳥（Birds-of-Paradise）家族中的罕見混血現象。這些鳥類因其華麗的羽毛和炫目的表演而著稱，常被視為性選擇（sexual selection）的典範。然而，科學家發現，即使是挑剔的雌性天堂鳥也無法完全避免與錯誤物種的雄性交配。

據科學媒體《IFLScience》報導，研究團隊由柏林自然科學博物館的布洛姆（Mozes Blom）博士和瑞典自然歷史博物館的艾瑞斯特（Martin Irestedt）博士領導。他們的研究焦點是分布在澳大拉西亞（Australasia，泛指澳洲、紐西蘭及附近南太平洋諸島）地區的天堂鳥科（Paradiseaidae）。這個家族以雄鳥絢麗的羽毛和精彩的求偶表演而著稱，長期以來被視為性選擇理論的最佳範例。

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科學家最初的線索來自博物館收藏的「奇怪標本」。這些標本混合了不同物種的特徵，例如一個物種的胸部羽毛搭配另一個物種的尾羽。為了深入研究這種雜交現象的演化影響，研究團隊比對了不同樂園鳥標本的基因組。

令人驚訝的是，研究結果不僅證實了罕見雜交種的存在，更發現有些雜交種經歷了多輪雜交。這意味著雜交後代並非都不育，而是能夠繼續繁衍，導致一個物種的遺傳物質反覆出現在另一個物種的基因組中。這一發現挑戰了我們對性選擇和物種形成的傳統認知。

布洛姆博士表示：「我們的研究為強烈性選擇物種群體中雜交的演化結果提供了新見解。即使雄鳥在關鍵的雌性偏好特徵上存在巨大差異，不同物種間仍能產生可育後代，這一發現令人驚訝。」

然而，這項研究也引發了新的問題：為什麼雌鳥偶爾會選擇明顯不屬於同種的雄鳥？跨物種共享的基因有何功能意義？這些問題的答案可能會進一步豐富我們對生物多樣性形成和維持機制的理解。

這些研究成果已於7月6日發表在《進化書簡》（Evolution Letters）期刊上，為我們理解物種進化和基因多樣性提供了新的視角。研究團隊將繼續探索這些混血現象的進一步影響，以及它們對生態系統和物種適應的潛在影響。

這項研究不僅展示了自然界的複雜性，也提醒我們在理解物種形成和進化過程時，需要考慮更多因素和可能性。當雄性天堂鳥展開牠們絢麗的求偶表演時，大自然似乎在悄悄地重寫生命的規則，編織著一個更加複雜和美麗的生物多樣性畫卷。

這是一隻來自博物館館藏的拉吉安娜天堂鳥（Paradisaea raggiana）標本。研究發現這種鳥類與威廉天堂鳥（Paradisaea guilielmi）和藍色天堂鳥（Paradisornis rudolphi）有雜交現象。（圖擷取自瑞典自然歷史博物館專頁）

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