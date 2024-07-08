女兒遭繼父性侵裝沒事 諾貝爾獎得主黑歷史曝光

諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟洛（見圖）的女兒史肯納7日投書媒體說，她幼年曾遭繼父性侵，成年後告知孟洛卻驚覺母親早已知情。（美聯社）

2024/07/08 19:18

〔中央社〕2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟洛（Alice Munro）的女兒史肯納7日投書「多倫多星報」（Toronto Star）說，她幼年曾遭繼父性侵，成年後告知孟洛卻驚覺母親早已知情，後來向警方報案指控繼父罪行。

史肯納（Andrea Robin Skinner）強調：「我想要的是一些記錄下來的真相和公開證據，證明我不該遭受發生在我身上的事。我也希望人們談論我母親時，會提到這個故事、我的故事。」

請繼續往下閱讀...

她說，在1976年她9歲時，「有天晚上她（孟洛）外出，她丈夫、我的繼父佛瑞姆林（Gerald Fremlin）趁我睡覺時，爬上床性侵我」。

史肯納還說，每次只要她和佛瑞姆林獨處，例如在「開車途中，他就會暴露生殖器、告訴我他喜歡社區中的哪些小女孩，還向我敘述母親的性需求」。弗雷姆林已在2013年逝世。

她在25歲時向孟洛說出這一切，但這位廣受讚譽的文學家決定繼續待在佛瑞姆林身邊。孟洛結束第一段婚姻後，在1970年代與佛瑞姆林再婚。

史肯納寫到孟洛時說：「她的反應正如我原先擔心的一樣，彷彿她早就知道這段婚姻被出軌。我們所有人好像回到什麼事都沒發生過的樣子。」

史肯納說，在2005年、也就是她38歲那年，她看到母親在「紐約時報」（The New York Times）專訪中對佛瑞姆林讚譽有加後，她毅然決然報警、指控繼父的罪行；弗雷姆林同一年坦承犯下強暴猥褻罪行。

在2013年獲頒諾貝爾文學獎的加拿大作家孟洛，今年5月辭世，享耆壽92歲。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法