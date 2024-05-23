俄軍國防高層涉貪 陸軍副參謀長被捕

俄羅斯23日以收受大量賄賂名義逮捕俄國陸軍副參謀總長沙馬林中將。（美聯社）

2024/05/23 17:31

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯23日逮捕陸軍副參謀總長沙馬林（Vadim Shamarin）中將，為過去一個月以來，以貪腐名義逮捕的第4名國防部高層。俄國於上月逮捕負責軍事工程業務的國防部副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov），展開國防體系肅貪行動。

根據《路透》報導，俄羅斯4月23日逮捕國防部副部長伊凡諾夫，指他涉嫌大規模收受賄賂，為俄烏戰爭爆發以來，最高層級的貪腐案，此後俄國又陸續逮捕了國防部人事長官庫茲涅佐夫（Yuri Kuznetsov）中將，以及俄羅斯陸軍第58軍團前指揮官波波夫（Ivan Popov）少將。

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《路透》指出，俄羅斯23日逮捕俄國陸軍副參謀總長沙馬林，成為這一個月以來被逮捕的第4名國防部高層。這起國防部貪腐案件為俄羅斯政府近年來最大醜聞，除了國防部高層外，俄國也逮捕了伊凡諾夫1位親信、1間建築公司老闆以及國防部轄下數間公司的前負責人。

俄國總統普廷今年整肅國防體系，本月更換國防部長，原防長紹伊古（Sergei Shoigu）下台，並由俄國前第一副總理、平民經濟學家貝洛烏索夫（Andrei Belousov）接任。

《路透》分析認為，俄軍過去幾個月在前線取得進展，普廷選在此時指派沒有軍事背景的貝洛烏索夫擔任防長，主要是為了讓俄羅斯可以更有效地統整、利用經濟資源支持前線戰事，並消弭軍中的腐敗與資源浪費。

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