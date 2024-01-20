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中國哈爾濱得獎作品「巨龍冰雕」牙齒缺損 遭小孩掰斷的

1名網友在兆麟公園觀賞冰雕作品，發現其中1座得獎「巨龍冰雕」的牙齒缺損，詢問導遊竟得知數日前被某個遊客的孩子掰斷。（圖擷自中媒）

1名網友在兆麟公園觀賞冰雕作品，發現其中1座得獎「巨龍冰雕」的牙齒缺損，詢問導遊竟得知數日前被某個遊客的孩子掰斷。（圖擷自中媒）

2024/01/20 14:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江省第50屆哈爾濱冰燈藝術遊園會去年開幕，其主要園區兆麟公園內設有冰雕廣受遊客和市民喜愛。1名網友近日於社群平台發文表示，他在兆麟公園觀賞冰雕作品，發現其中1座得獎「巨龍冰雕」的牙齒缺損，詢問導遊竟得知數日前被某個遊客的孩子掰斷，消息曝光引外界譁然。

綜合中媒體報導，1名網友18日於社群平台發布影片，內容提及他前往哈爾濱兆麟公園遊玩，發現園區內1座「巨龍冰雕作品」左側牙齒缺損，好奇詢問當地導遊，對方告知巨龍牙齒數天前遭某個遊客的孩子掰斷。

當地媒體19日致電兆麟公園，園方人士指出，詳情須聯繫哈爾濱太陽島風景資產經營有限公司，輾轉聯繫該間公司工作人員回應，巨龍冰雕作品的牙齒確實被掰斷，但太陽島公司不應對此類行為究責，「冰雕原本就是消失的藝術」、「每天有2至3萬名遊客參觀兆麟公園，有200多個冰雕作品，隨時都可能會有小冰碴被人弄掉，且冰雕很脆，在戶外也會自由而然受磨損，公司會派人盡量彌補缺損處。」

據了解，這座被掰斷牙齒的巨龍冰雕作品名稱為《魚波龍年》，在第4屆全國青年專業冰雕比賽獲金牌。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「犯錯不教育，下次還是會這麼做」、「有些人的手就是管不住」、「這樣做沒素質得教，今天掰斷牙齒，明天他扯斷腿，別人看什麼？」「消失的藝術也得視自然而然消失吧」、「確實不應該，家長應該看好孩子」。

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