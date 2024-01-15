全球5大富豪過去4年財富倍增 10年內誕生首位「兆級美元」富翁

馬斯克是當今全球首富，個人財富逼近2500億美元（約7.87兆台幣）。（美聯社檔案照）

2024/01/15 20:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）15日發布報告指出，全球5大富豪的財富在2020年後翻了1倍，從4050億美元（約12.75兆台幣）增至去年的8690億美元（約27.36兆台幣），與此同時卻有近50億人變得更加貧窮。此外，樂施會也推測，全球可能在10年內出現首位身家達1兆美元的超級富翁。

法新社及美聯社指出，樂施會在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」發布報告指出，儘管全球經濟在過去4年遭武漢肺炎（COVID-19）等諸多危機衝擊，但如今億萬富翁的財富還比2020年增加3.3兆美元。特斯拉執行長馬斯克、路易威登（LVMH）創辦人阿諾特（Bernard Arnault）、亞馬遜創辦人貝佐斯、商用軟體公司甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）和股神巴菲特等全球5大富豪的總財富更是足足增加114％。

請繼續往下閱讀...

《富比世》（Forbes）雜誌數據顯示，馬斯克是當今全球首富，個人財富逼近2500億美元（約7.87兆台幣）。

樂施會代理主任貝哈爾（Amitabh Behar）表示，這顯示「資本主義是為超級富豪服務，我們不能再繼續這種嚴重的不平等現象」。貝哈爾也預測，隨著世界上最富有的人不斷累積財富，10年內可能就會出現首位「兆級（美元）富翁」。

樂施會批評，企業權力加劇不平等，透過壓榨工人讓富有的股東致富、逃稅及國家私有化。該組織進一步指控，企業透過「持續且高效的稅收戰爭」來創造不平等，「在世界各地，私營企業不懈地推動降低利率、增加漏洞、降低透明度和其他措施，旨在使企業盡可能減少為公共財政做出貢獻」。在企業密集遊說下，政府制定較低的企業稅，從而剝奪可用於為社會最貧困人口提供經濟支持的資金。

樂施會指出，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國的企業稅已從1980年的48％大幅下降至2022年的23.1％。為了解決這種不平衡，樂施會呼籲對全球百萬富翁和億萬富翁徵收財富稅，據稱每年可帶來1.8兆美元的稅收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法