為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

全球5大富豪過去4年財富倍增 10年內誕生首位「兆級美元」富翁

馬斯克是當今全球首富，個人財富逼近2500億美元（約7.87兆台幣）。（美聯社檔案照）

馬斯克是當今全球首富，個人財富逼近2500億美元（約7.87兆台幣）。（美聯社檔案照）

2024/01/15 20:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）15日發布報告指出，全球5大富豪的財富在2020年後翻了1倍，從4050億美元（約12.75兆台幣）增至去年的8690億美元（約27.36兆台幣），與此同時卻有近50億人變得更加貧窮。此外，樂施會也推測，全球可能在10年內出現首位身家達1兆美元的超級富翁。

法新社及美聯社指出，樂施會在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」發布報告指出，儘管全球經濟在過去4年遭武漢肺炎（COVID-19）等諸多危機衝擊，但如今億萬富翁的財富還比2020年增加3.3兆美元。特斯拉執行長馬斯克、路易威登（LVMH）創辦人阿諾特（Bernard Arnault）、亞馬遜創辦人貝佐斯、商用軟體公司甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）和股神巴菲特等全球5大富豪的總財富更是足足增加114％。

《富比世》（Forbes）雜誌數據顯示，馬斯克是當今全球首富，個人財富逼近2500億美元（約7.87兆台幣）。

樂施會代理主任貝哈爾（Amitabh Behar）表示，這顯示「資本主義是為超級富豪服務，我們不能再繼續這種嚴重的不平等現象」。貝哈爾也預測，隨著世界上最富有的人不斷累積財富，10年內可能就會出現首位「兆級（美元）富翁」。

樂施會批評，企業權力加劇不平等，透過壓榨工人讓富有的股東致富、逃稅及國家私有化。該組織進一步指控，企業透過「持續且高效的稅收戰爭」來創造不平等，「在世界各地，私營企業不懈地推動降低利率、增加漏洞、降低透明度和其他措施，旨在使企業盡可能減少為公共財政做出貢獻」。在企業密集遊說下，政府制定較低的企業稅，從而剝奪可用於為社會最貧困人口提供經濟支持的資金。

樂施會指出，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國的企業稅已從1980年的48％大幅下降至2022年的23.1％。為了解決這種不平衡，樂施會呼籲對全球百萬富翁和億萬富翁徵收財富稅，據稱每年可帶來1.8兆美元的稅收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
泰勒絲愛貓身價竟高達「30億」！ 連球星男友也比不上
2024/01/15 10:27

泰勒絲愛貓身價竟高達「30億」！ 連球星男友也比不上
去年Meta股價大漲 扎克伯格賣股逾百億
2024/01/04 08:33

去年Meta股價大漲 扎克伯格賣股逾百億

抗跌又能成長 基礎建設基金辦得到！
虎科大農檢中心把關農產品質 全國評比蟬聯3年冠軍
2023/12/31 13:24

虎科大農檢中心把關農產品質 全國評比蟬聯3年冠軍
2023全球富豪身價暴漲1.5兆美元 馬斯克最多
2023/12/30 12:44

2023全球富豪身價暴漲1.5兆美元 馬斯克最多

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
國際今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播