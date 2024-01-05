伊朗恐攻爆炸案近百死 伊斯蘭國宣稱犯案

2024/01/05 02:54

〔中央社〕伊朗紀念已故高階指揮官蘇雷曼尼的儀式發生連環爆炸案，造成將近100人死亡和多人受傷，遜尼派穆斯林激進組織「伊斯蘭國」（IS）今天宣稱犯案。

路透社報導，伊朗東南部克爾曼市（Kerman）的蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）墓地附近，昨天有民眾聚集紀念蘇雷曼尼逝世4週年。根據伊斯蘭國相關Telegram頻道公開的聲明，伊斯蘭國宣稱旗下兩名成員在群眾當中引爆爆炸腰帶。

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這兩起爆炸案也造成婦孺等284人受傷，是伊朗1979年伊斯蘭革命後同類攻擊中最血腥的一次。伊朗已將爆炸案歸咎於「恐怖分子」，並矢言展開復仇。

伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）在克爾曼市告訴記者：「強力復仇任務將交付蘇雷曼尼旗下官兵的手中。」

稍早一名未具名消息人士告訴官方伊朗通訊社（IRNA），首起爆炸是「一名自殺炸彈客的行動造成的」，「第2起爆炸成因很可能也一樣」。

聯合國安全理事會發布聲明，譴責昨天克爾曼市「卑劣的恐攻行徑」，並向受害者家屬與伊朗政府致上哀悼之意。

但國營電視台的畫面顯示，包括克爾曼在內的伊朗十來座城市今天有民眾聚集，高喊「以色列去死」、「美國去死」。

伊朗總統府副秘書長詹施迪（Mohammad Jamshidi）稍早在社群媒體X寫道：「華盛頓稱美國和以色列並未參與發生在伊朗克爾曼市的恐怖攻擊。真的沒有嗎？疑人先自疑。」

美國2020年1月3日以無人機空襲伊拉克巴格達國際機場，擊殺當時62歲的伊朗革命衛隊（Revolution-ary Guards）聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，伊朗舉國大為震驚。1130105

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