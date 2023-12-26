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一帶一路又爆豆腐渣工程！ 曼谷捷運才營運1個月 驚傳掉軌砸車

曼谷「粉線」捷運24日發生鐵軌鬆脫掉落砸壞民眾汽車的意外。（歐新社）

曼谷「粉線」捷運24日發生鐵軌鬆脫掉落砸壞民眾汽車的意外。（歐新社）

2023/12/26 17:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「一帶一路」又出包！透過一帶一路協議投資的泰國曼谷「粉線」捷運（MRT Pink Line），今年11月底開放試營運，沒想到才過1個月就發生鐵軌鬆脫掉落砸壞民眾汽車的意外，引發泰國社會對「中國製造」的廣泛疑慮。

曼谷都會區「粉線」捷運採用的是高架單軌列車，據悉由中國中車（CRRC）下屬全資一級子公司「中車浦鎮阿爾斯通運輸系統有限公司」生產並提供。該路線全長全長34.5公里，連接暖武里府（Nonthaburi）巴革縣（Pak Kret）至曼谷府民武里縣（Min Buri），設有30個車站，上月21日公開試營運，期間公眾乘車完全免費，原預計2024年1月3日正式啟用，開始收費。

不過根據《曼谷郵報》報導，公開試營運後才過一個月時間，24日凌晨5點（台灣時間24日清晨6點）左右，「粉線」捷運位於巴革縣一段列車鋁製導電軌突然掉落地面，當場砸壞3輛汽車和1輛摩托車。所幸事發當下現場並無人煙，捷運也尚未通車，沒有釀成進一步悲劇，但粉線24日也因此全日停運。

據悉，此次意外是因為固定鐵軌運行軌道的混凝土鬆動，導致導電軌鬆脫掉落。泰國交通部長宗龍倫吉（Suriya Jungrungreangkit）25日表示，相關單位於週一凌晨再派員檢查粉線全線鐵軌狀況，從暖武里府市中心站（Nonthaburi Civic Centre）至北革繞行站（Pak Kret Bypass）共有7個車站受到直接影響，至今仍關閉，其餘23個車站已恢復運行，待相關維修和安全檢查工作完成，車站將重新開放。

曼谷「粉線」捷運24日發生鐵軌鬆脫掉落砸壞民眾汽車的意外。（圖翻攝自X平台）

曼谷「粉線」捷運24日發生鐵軌鬆脫掉落砸壞民眾汽車的意外。（圖翻攝自X平台）

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