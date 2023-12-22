哥哥被中國收買 比利時議員辭軍事採購委員會主席

2023/12/22 02:36

〔中央社〕比利時前議員克雷爾曼被中國間諜收買風波持續延燒，他現任國會議員的弟弟今天在外界壓力及所屬政黨要求下，辭去國會軍事採購委員會主席的職務。整起事件影響範圍正由比利時國家安全局調查中。

雖然公開批評哥哥的行為「形同叛國」，並強調未受到哥哥的遊說影響，但比利時國會議員史蒂芬·克雷爾曼（Steven Creyelman）終於在連日壓力下辭去軍事採購委員會的主席。

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他的哥哥法蘭克·克雷爾曼（Frank Creyelman）上週被英國「金融時報」（Financial Times）、德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）和法國「世界報」（Le Monde）聯合調查揭露，至少過去3年間被中國國安部所吸收，透過數百則簡訊接受中國間諜指示。

比利時國家通訊社（Belga）報導，兩兄弟所屬政黨弗拉芒利益黨（Vlaams Belang）今天發布聲明，表示史蒂芬近日以來對黨提供他與哥哥聯絡內容的資訊不足且不完整，「在過去幾天的情緒性之下，史蒂芬犯了嚴重錯誤判斷，未及時對黨告知（相關資訊）」。

曾任比利時參議員的法蘭克在15日已被弗拉芒利益黨開除黨籍，不過他仍是布魯塞爾北方小鎮麥克蘭（Mechelen）的地方議員。他被中國情報官員要求去影響歐洲對於中國打壓香港民主及迫害新疆維吾爾人等議題的討論，以及擾亂一場有關台灣的會議，每個案件透過加密貨幣收賄1萬歐元（約新台幣34萬元）。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）昨天接受法語「晚訊報」（Le Soir）及荷語「標準報」（De Standaard）專訪，表示不能忽視外國勢力破壞歐洲團結。

德克魯說，對他而言，2022年具決定性的事件是「卡達門」（Qatargate），即數名歐洲議會（European Parliament）議員涉嫌收受卡達賄賂，「同樣的事如今正在我們眼前發生」，他稱之為「中國門」（Chinagate）。

預定在1月出訪北京的德克魯說，比利時與中國的關係有多面性，是經濟上的競爭者、氣候變遷議題的夥伴，「但中國也展現出非常敵意的行為，就像此事」。他承諾將在與中國國家主席習近平和國務院總理李強會面時，表達對這三個面向關係的說法。（編輯：楊昭彥）1121222

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