時代的眼淚！電玩界盛事少一樁 美國E3電玩展宣布永久停辦

美國E3電玩展主辦方12日宣布未來都將停辦。圖為2019年E3電玩展現場。（法新社）

2023/12/12 23:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過去被稱為電玩界盛事的美國E3電玩展，過去3年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情停辦實體展覽，今年原定6月回歸，但各主機及遊戲大廠反應冷淡，活動不得不喊卡，讓不少電玩迷直呼E3前景堪慮。沒想到粉絲的擔憂應驗，週二（12日）主辦方突然在推特發出，未來E3電玩展都將停辦的悲報。

E3電玩展最初在1995年於洛杉磯登場，至今已歷經28年，今年原定6月讓因疫情停辦3年的電玩展回歸，但各主機及遊戲大廠反應冷淡，不得不臨時喊卡。當時也有消息傳出2024及2025年E3取消在洛杉磯舉辦，引發E3在未來兩年將全面取消，或者只是轉移到其他城市的猜測。

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沒想到電玩迷們指E3恐就此走入歷史的擔憂成真。E3主辦方12日透過官方推特表示，「E3舉辦了20多年，每一場都比上一場更加盛大，但現在是時候跟各位說再見了。謝謝你們給的所有回憶。」

消息一出隨即引發網友熱議，PTT鄉民紛紛表示，「時代的眼淚啊⋯⋯」、「2023死掉的東西有點多喔」、「懷念以前盛況⋯⋯真的很爽」、「以前很興盛的時候真的是年度大事」、「再怎麼說都是一個時代的結束」、「大家都擠在同一週連續記者會的爽感還是蠻懷念的」、「人生必做清單默默的劃去一項⋯⋯」。

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