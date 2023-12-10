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激怒美國不算啥？輝達再推中國特供版GPU

輝達被發現，悄悄為中國提供特供版GPU。（法新社資料照）

輝達被發現，悄悄為中國提供特供版GPU。（法新社資料照）

2023/12/10 00:09

〔編譯魏國金／台北報導〕《VideoCardz.com》披露，儘管輝達近日遭美國商務部長雷蒙多點名，不應為中國提供降級版晶片，但輝達被發現在其最新進的RTX Enterprise 537.99版驅動程式中，出現RTX 5880 ADA工作站級GPU，推測其唯一目的是為符合美國出口管制，同時又能允許輝達將AD102 GPU再度出貨給中國。

報導說，美國商務部已在十一月將RTX 6000 ADA與RTX 4090列入管制出口中國的高端GPU名單中。此舉導致輝達設計這些顯示卡的變體模型，以維持類似的硬體能力，同時遵守美國商務部的出口新規。

RTX 5880的細節目前非常稀少，但由於不受美國新規管制的降階版RTX 5000 ADA採用AD102 GPU，因此RTX 5880也高度可能採用AD102 GPU。

果真如此，該特供版顯示卡的運算能力將介於RTX 6000與5000 ADA模型之間，不過該記憶體容量，或許將類似於RTX 6000（48GB），因為該特點不受美國制裁影響。

美國商務部長雷蒙多已對輝達為了遵守法規，重新設計現有解決方案表示疑慮，更揚言，如果輝達提供與管制名單產品有關的降階版GPU，而使中國取得人工智慧（AI）晶片，她將在「隔天」封殺相關產品。

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