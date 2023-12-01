普華永道上千名中港職員考試舞弊 美重罰2.2億元

普華永道中國與香港分公司傳出員工考試作弊，遭美國上市公司會計監督委員會重罰。（路透資料照）

2023/12/01 23:47

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）週四宣布重罰普華永道（PwC）中國與香港分公司700萬美元（2.2億台幣），因其所屬的1000多名員工，在有關美國審計標準的培訓考試中作弊。在地緣政治緊張加劇之際，此舉是美國當局為讓在美上市中企，遵守美國審計規範的手段之一。

PCAOB指出，從2018年至2020年，普華永道中國與香港公司逾1000名員工，在與美國審計相關的必修課程線上測驗中，使用兩款未授權的軟體分享解答、進行舞弊。這兩家分公司被責令加強政策執行、確保員工在內部培訓中保持誠信，並在150天內報告合規情形。

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華爾街日報報導，普華永道中國與香港公司分別同意支付400萬與300萬美元罰款，但不承認也不否認指控。PCAOB主席威廉姆斯（Erica Williams）說，這是該單位「能夠對設在中國的公司，針對其審計缺陷，採取執法行動的第一例」。

去年美國與中國對於在美上市中企的審計爭議達成協議，據此，PCAOB對中國審計公司獲得全面稽查權。在此之前，中國監管機關以國安疑慮為由，一直拒絕相關稽查，而美國揚言若不遵守美國審計標準，200多家在美上市中企將強制下市。

2022年秋季，PCAOB對設在中國的會計師事務所完成首批檢查，今年五月，該單位在畢馬威（KPMG）與普華永道當地分支機構的檢查中，發現重大審計缺陷。

威廉姆斯說，「設在中國的公司逃避責任的日子已結束，PCAOB表明，將採取行動保護美國市場的投資人，並對違反PCAOB規則與標準的任何人實施嚴厲制裁，無論他們身在何處」。她補充，「我們將動用所有工具，讓設在中國的企業負起責任」。

PCAOB也對山東浩信會計師事務所及其4名審計人員，分別處以75萬美元、19萬美元罰款，因他們出具一份虛假的審計報告，無法維持審計獨立性。這是該單位首度與中國會計師事務所，達成執法和解的案例。

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