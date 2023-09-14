外企「去風險」逃離中國 對印度投資金額達2.07兆台幣

美國和歐洲企業把投資從中國轉出至其他開發中國家，印度則接受最多外國投資。（路透）

2023/09/14 22:31

〔編譯盧永山／綜合報導〕榮鼎集團（Rhodium Group）發布報告表示，美國和歐洲企業正把投資從中國轉出至其他開發中國家，印度接受最多重新轉向的外國投資，其次是墨西哥、越南、馬來西亞，顯示西方企業對中國經濟復甦、經商環境和政治的疑慮升高。

報告指出，2022年美國和歐洲企業對印度宣布的投資金額激增約650億美元（2.07兆台幣），年增幅達400%；對中國的投資金額則從2018年的高峰1200億美元降至2022年的不到200億美元。

請繼續往下閱讀...

報告說：「西方企業的分散投資正在進行當中，但先進經濟體要達到『去風險』政策目標，需要花數年時間，因中國對全球供應鏈仍非常重要。」

1980年代末期，中國放棄毛澤東的計劃經濟模式，當時中國的低生產成本和可能出現大量中產階級的前景，吸引第一批外國企業前往中國投資。但如今因中國消費者開始勒緊荷包，加上生產成本持續升高，中國市場已失去光環。

報告說，西方企業正對其他新興市場擴大投資，將組裝產品和半導體等地緣政治敏感商品外包至當地，除了給自己更大的獲利機會，也是要降低對中國在供應鏈的依賴。

今年以來印度股市大漲約11%，並創下歷史最高紀錄；中國股市則下跌3.6%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法