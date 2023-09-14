為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

外企「去風險」逃離中國 對印度投資金額達2.07兆台幣

美國和歐洲企業把投資從中國轉出至其他開發中國家，印度則接受最多外國投資。（路透）

美國和歐洲企業把投資從中國轉出至其他開發中國家，印度則接受最多外國投資。（路透）

2023/09/14 22:31

〔編譯盧永山／綜合報導〕榮鼎集團（Rhodium Group）發布報告表示，美國和歐洲企業正把投資從中國轉出至其他開發中國家，印度接受最多重新轉向的外國投資，其次是墨西哥、越南、馬來西亞，顯示西方企業對中國經濟復甦、經商環境和政治的疑慮升高。

報告指出，2022年美國和歐洲企業對印度宣布的投資金額激增約650億美元（2.07兆台幣），年增幅達400%；對中國的投資金額則從2018年的高峰1200億美元降至2022年的不到200億美元。

報告說：「西方企業的分散投資正在進行當中，但先進經濟體要達到『去風險』政策目標，需要花數年時間，因中國對全球供應鏈仍非常重要。」

1980年代末期，中國放棄毛澤東的計劃經濟模式，當時中國的低生產成本和可能出現大量中產階級的前景，吸引第一批外國企業前往中國投資。但如今因中國消費者開始勒緊荷包，加上生產成本持續升高，中國市場已失去光環。

報告說，西方企業正對其他新興市場擴大投資，將組裝產品和半導體等地緣政治敏感商品外包至當地，除了給自己更大的獲利機會，也是要降低對中國在供應鏈的依賴。

今年以來印度股市大漲約11%，並創下歷史最高紀錄；中國股市則下跌3.6%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
iPhone 15在中國未引起轟動 蘋果嚴峻挑戰
2023/09/13 20:34

iPhone 15在中國未引起轟動 蘋果嚴峻挑戰
社論》中國惡龍與印度象
2023/09/11 05:30

社論》中國惡龍與印度象

出遊省荷包！高鐵飯店聯票下殺65折！
輝達攜手信實工業、塔塔集團 開發印度AI領域
2023/09/09 10:09

輝達攜手信實工業、塔塔集團 開發印度AI領域
外企撤離中國 美眾院議長麥卡錫：中共經濟政策不穩定所致
2023/09/09 06:39

外企撤離中國 美眾院議長麥卡錫：中共經濟政策不穩定所致

華南銀行為臺灣選手加油 加碼贊助體操新秀
習近平打壓外商 中國經濟成長引擎熄火
2023/07/14 11:42

習近平打壓外商 中國經濟成長引擎熄火
中國前2月工業利潤大暴跌 港澳台商獲利雪崩35％
2023/03/27 14:43

中國前2月工業利潤大暴跌 港澳台商獲利雪崩35％
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播