遭質疑軍援俄國 南非總統澄清：未發現任何證據

南非總統拉瑪佛沙3日鄭重表示，經該國獨立調查後，未發現任何與俄國船隻有關的證據。（路透資料照）

2023/09/04 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐南非大使今年5月份表示，去年底停靠在南非海軍基地的1艘俄國船隻，將武器自南非運往俄國，引發軒然大波。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）3日鄭重表示，經該國獨立調查後，未發現與俄國船隻有關的任何證據。

據《路透》報導，美國駐南非大使布里吉提（Reuben Brigety）5月份暗指南非軍援俄羅斯，導致嚴重外交爭端，外界紛紛質疑南非在俄烏戰爭中的不結盟立場，事件更對南非的經濟及國際地位產生了破壞性影響。

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拉瑪佛沙3日表示：「經專家調查後，沒有證據顯示這艘船將武器從南非運往俄羅斯。我國並未提供武器出口許可，也沒有出口任何武器。」

拉瑪佛沙指出，俄國船隻停靠在該國海軍基地，目的是運送南非國防軍（South African Defence Force）所訂購的軍事設備。

拉瑪佛沙強調，他無法透露軍事設備的相關細節，稱可能會危及重要的軍事行動，讓南非士兵的生命陷入危險。

拉瑪佛沙說：「檢視所有證據後，均無法證明南非向俄國輸出武器。提出相關指控的人，同樣無法提供任何證據。」

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