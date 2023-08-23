中美洲議會「排台納中」 美3位重量級議員出聲了

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）。（美聯社）

2023/08/23 19:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕中美洲議會（PARLACEN）21日決議取消我國立法院持有20多年的永久觀察員資格，由中國全國人民代表大會取而代之。美國多位跨黨派國會議員齊聲譴責，批評中美洲議會此舉是對民主的襲擊，呼籲美國政府應支持台灣，獲得應有之國際地位。

繼聯邦參院外交關係委員會西半球事務小組委員會主席、民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）和首席共和黨成員魯比歐（Marco Rubio）共同譴責了這次投票後，民主黨籍的參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、共和黨籍聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）23日接力發聲，強烈譴責中美洲議會「排台納中」。

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3位重量級國會議員在聯合聲明中強調，台灣長期為中美洲國家的戰略民主夥伴，且在協助經濟發展與法治方面扮演重要角色，而中華人民共和國的存在以及中國共產黨對中美洲議會的影響力，侮辱美洲共享的民主價值觀，也破壞西半球安全與穩定。

聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席、共和黨籍眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）22日晚透過社群媒體平台X先予以譴責，批評中美洲議會此舉，是對民主的襲擊。

迪馬里說：「台灣是美國重要民主盟友與夥伴，拜登政府應支持並促進台灣在國際舞台上獲得應有的地位。」共和黨籍參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）呼應表示，美國必須持續與台灣站在一起，對抗中共擴大全球影響力。

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