為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中美洲議會「排台納中」 美3位重量級議員出聲了

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）。（美聯社）

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）。（美聯社）

2023/08/23 19:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕中美洲議會（PARLACEN）21日決議取消我國立法院持有20多年的永久觀察員資格，由中國全國人民代表大會取而代之。美國多位跨黨派國會議員齊聲譴責，批評中美洲議會此舉是對民主的襲擊，呼籲美國政府應支持台灣，獲得應有之國際地位。

繼聯邦參院外交關係委員會西半球事務小組委員會主席、民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）和首席共和黨成員魯比歐（Marco Rubio）共同譴責了這次投票後，民主黨籍的參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、共和黨籍聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）23日接力發聲，強烈譴責中美洲議會「排台納中」。

3位重量級國會議員在聯合聲明中強調，台灣長期為中美洲國家的戰略民主夥伴，且在協助經濟發展與法治方面扮演重要角色，而中華人民共和國的存在以及中國共產黨對中美洲議會的影響力，侮辱美洲共享的民主價值觀，也破壞西半球安全與穩定。

聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席、共和黨籍眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）22日晚透過社群媒體平台X先予以譴責，批評中美洲議會此舉，是對民主的襲擊。

迪馬里說：「台灣是美國重要民主盟友與夥伴，拜登政府應支持並促進台灣在國際舞台上獲得應有的地位。」共和黨籍參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）呼應表示，美國必須持續與台灣站在一起，對抗中共擴大全球影響力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國祭外交戰打壓 黃重諺：越來越多國家選擇台灣
2023/08/23 16:59

中國祭外交戰打壓 黃重諺：越來越多國家選擇台灣
抗議「排台納中」 我退出中美洲議會
2023/08/23 05:30

抗議「排台納中」 我退出中美洲議會

一機在手事事順手？小心pay出資安問題
譴責中美洲議會 美國、拉美議員紛聲明挺台
2023/08/23 05:30

譴責中美洲議會 美國、拉美議員紛聲明挺台
中國唆使！中美洲議會排我納中 尼加拉瓜鬼扯「兩論點」
2023/08/22 12:58

中國唆使！中美洲議會排我納中 尼加拉瓜鬼扯「兩論點」

將捷為理想創業 「建築」一輩子責任
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播