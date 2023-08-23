在別人家的地上挖呀挖呀挖 中國蚯蚓熱恐引爆越南生態危機

中國商人因中醫用藥需求以金錢利誘越南人，在當地偷捕蚯蚓，造成仰賴蚯蚓來保持田地肥沃和環境平衡的越南農民不安，進而尋求政府協助遏止這股歪風。（法新社檔案照）

2023/08/23 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕傳統中醫利用乾燥過後的蚯蚓粉末或液體蒸餾，治療發燒、關節炎、哮喘和支氣管炎，但由於中國的過度捕捉幾乎使蚯蚓滅絕，中國商人進而透過金錢利誘越南人，在當地偷捕蚯蚓，造成仰賴蚯蚓來保持田地肥沃和環境平衡的越南農民不安，進而尋求政府協助遏止這股歪風。

美國之音（VOA）22日引述越南新聞網站「越南快訊」（VnExpress）報導，中國大量使用蚯蚓（中國稱地龍）一直困擾著越南北部省分，因為偷捕者在中國商人提供賞金的驅使下，擅自闖入私人田地或果園捕捉這種無脊椎動物。大多數偷捕者，都是渴望從中國的需求中獲利的越南人。

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據報導，這股蚯蚓熱標誌著中國與越南之間數百年來時而不安的關係之一。中越兩國長期以來一直糾結於南海島礁、漁場，以及石油和天然氣鑽探權等領土爭端。如今，和平省的橙農處於24小時戒備狀態，以防範蚯蚓偷捕者。

據「越南網」（Vietnamnet）報導，每公斤濕蚯蚓的價格介於3美元到3.3美元（約新台幣96元至106元）之間。據說一些偷捕者每晚可以捕獲多達100至120公斤的蚯蚓，輕鬆賺取數百美元。

報導指出，中國的捕捉蚯蚓者以電池供電的設備，使用電磁脈衝將蚯蚓衝到地面上，然後去除蚯蚓內臟並曬乾，再出售給商人。這種做法在中國導致滅絕性的生態災難，偷捕者在遭到取締後轉進越南。

生物學家、河內國立教育大學教授、越南生物科學協會主席阮蘭雄（Nguyen Lan Hung）指出，蚯蚓在傳統醫學中具有實用性，因此受到重視，「在反法獨立戰爭期間，士兵常常吃蚯蚓來治療瘧疾。現在，他們被用來製造心血管或神經藥物。」

專家警告，蚯蚓觸電會破壞土壤成分、作物和整個生態系統；沒有蚯蚓，土壤會變得非常結實，使得植物根部難以吸收水分，作物的產量會隨著時間推移而惡化，而保水性較差可能會導致這種情況泛濫。此外，電流還會破壞樹木生長所必需的微生物。

南芹苴大學校長Vo Tong Xuan認為，農民應該抵制從中國市場需求中獲利的誘惑，他希望越南政府將用電捕捉蚯蚓視為犯罪。據稱被拘留的偷捕者在當局沒收設備和捕獲的蚯蚓後便被釋放。

位於河內的發展研究所創始人阮光阿（Nguyen Quang A）也指出，捕捉蚯蚓勢必會助長反中言論，因為過去幾十年來，中國人對水牛蹄、水蛭、腰果葉和嫩檳榔的需求，都在越南造成環境破壞。因此，越南政府應該與中國談判，停止從越南捕捉蚯蚓以滿足其市場需求。

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