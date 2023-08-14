調解尼日危機宗教代表團：軍方對外交解決態度開放

2023/08/14 05:45

〔中央社〕介入調解尼日危機的伊斯蘭代表團負責人今天表示，尼日軍事政權領導人準備考慮透過外交途徑解決與區域集團西非經濟共同體間的僵局。

法新社報導，西非經濟共同體（ECOWAS）已經表明，不排除對7月26日推翻尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的軍官動武。

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西非經濟共同體已經批准儘快部署「恢復尼日憲政秩序的待命部隊」，但是也承諾尋找化解此一危機的外交手段。

一個奈及利亞的穆斯林代表團昨天在尼日首都尼阿美（Niamey）展開會商，該宗教代表團領導人巴拉勞（Abdullahi Bala Lau）表示，政變領袖蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）「說他們敞開大門，願意探索透過外交與和平手段解決這個問題」。

據巴拉勞發布的聲明，蒂亞尼「聲稱這場政變本意良善」，策劃者是為了阻止一場本來會同時影響奈及利亞和尼日的「迫在眉睫威脅才會出手」。

聲明指出，但是蒂亞尼表示，西非經濟共同體沒有傾聽「他們那一方對於此事的說法」就發出最後通牒，此舉「令人覺得難受」。

奈及利亞前國家元首阿布貝卡（Abdulsalami Abubakar）日前曾率西非經濟共同體代表團前往尼日，蒂亞尼也就沒有充分重視這個代表團一事致歉，強調那是由於對上述最後通牒的不滿所致。

穆斯林領袖組成的這支代表團是在擔任西非經濟共同體輪值主席的奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）同意之下走訪尼阿美。

提努布對於這場政變採取堅定立場。這個區域集團已經中斷對尼日的金融交易和電力供應，並且關閉與內陸國尼日的邊界，導致這個舉世最貧窮國家亟需的進口貨遭到封鎖。

西非經濟共同體7月30日發出7天內讓貝佐姆恢復權力，否則動武的最後通牒，但是這個期限在尼日新領導人不肯讓步的情況下屆滿。

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