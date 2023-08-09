日本加強對俄制裁！ 新增逾750種禁運品類

日本加強對俄制裁，禁運包括二手車在內「排氣量超過1900cc的乘用車」。圖為莫斯科1間二手車行，1名男子正在挑選日本進口的二手汽車。（路透）

2023/08/09 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本經濟產業省9日全面實施《外匯及外國貿易法》修改政令，持續加強對俄羅斯的制裁力道，新增包括二手車在內「排氣量超過1900cc的乘用車」等逾750個禁運品類。

據《共同社》報導，在俄羅斯不斷侵略烏克蘭的背景下，日本與歐美國家均尋求加強制裁；然而，有鑑於中國等國持續對俄出口，預計效果有限。

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去年2月戰爭爆發後，日本立即禁止出口可用於軍事的半導體、機床和推土機；同年4月，日本禁止出口價格超過600萬日圓（約新台幣133萬元）的高檔汽車等。

本次制裁除包括二手車在內排氣量超過1900cc的乘用車外，還新增混合動力汽車、純電汽車、纖維、塑料製品、電影放映機等支撐產業基礎的品類。

近年日本二手車在俄羅斯廣受歡迎，日本財務省貿易統計顯示，2022年日本對俄出口數量較上年增長約3成，原因是俄羅斯攻烏後，主要汽車生產國廠商紛紛退出俄羅斯。

今年5月的七國集團首腦會議（G7廣島峰會）確認了加強制裁的共同方針，美國與歐盟已宣佈追加制裁。日本經濟產業省估算，由於此次措施，損失相當於2021年對俄出口額的2成左右。

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