應對共軍犯台 美前安全官員籲盡早建立台美日協調機制

美國前國務院日本事務部長馬赫（Kevin Maher）。（法新社檔案照）

2023/08/03 13:52

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕美國前國務院日本事務部長馬赫（Kevin Maher）接受日媒訪問時表示，他認為日本西南群島與台灣有事的劇本無法切割考量，因為兩者緊密相依，他還主張美國、日本和台灣在面對台灣危機上，應進行密切的事前協調。白宮國家安全會議前東亞事務主任強斯東（Christopher Johnstone），也強調日美台之間盡早建立3邊協調機制的重要性，等到危機發生才建立將為時已晚。

日本民間智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS），上月中旬在東京舉辦一場為期兩天的兵棋推演，設定2027年中共武犯台灣之際，檢討日本安保政策的盲點。這場兵推有日本10多名國會議員參加，台灣國防部智庫「國防安全研究院」等軍事專家和學者也首次應邀參加，有「日本通」之稱的馬赫也參加這場兵推，並在會中扮演美國總統的角色。

請繼續往下閱讀...

JFSS的這場兵推設定三段兵推劇本，包括共軍對日本和台灣進行網路攻擊，同時利用漁兵登陸沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）的「混合戰」、日本應對美軍的後勤支援請求和撤離日僑、發生對日武力攻擊事態。

馬赫在華盛頓接受日本經濟新聞訪問，他指出經過這場兵推發現，「從事態發生到日本首相宣布日本遭到『武力攻擊』，我們必須等待2週」，他表示，從中學到的教訓之一為是「決策過程過於緩慢」，這也將削弱（對中國的）嚇阻力。

馬赫還指出，日本為了避免與中國正面衝突，官方在認定遭到直接攻擊的「武力攻擊事態」若過於耗時，他擔心這將「對美軍綁手綁腳」。

馬赫還表示，日本國內普遍認為美國將依「美日安保條約」保護日本，但這份條約的真實意思，是讓日本加入美軍部隊來自我防衛。馬赫也重申，尖閣諸島在日本管轄權下，對尖閣諸島的武裝攻擊將「使我們的條約義務生效」。

另外，白宮國家安全會議前東亞事務主任強斯東（Christopher Johnstone），在受訪時也強調日美台之間盡早建立3邊協調機制的重要性，這套機制將著重於事前決定由誰負責軍事行動和撤離平民等事務。他表示，如果等到危機爆發才要建立這類機制，將為時已晚，必須思考現在就著手建立。

強斯東表示，參加的兵推中並未論及日本在保護本國領土之外的角色功能，但另一方面，不僅包括尖閣諸島，還包括台灣，他表示「美國對於日本在自我防禦以外的角色，抱以極高的期待」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法