車禍拒捕、酒測超標 紐西蘭司法部長下台

紐西蘭司法部長艾倫（Kiri Allan）車禍拒捕並驗出酒測值超標，24日辭職。（美聯社）

2023/07/24 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭司法部長艾倫（Kiri Allan），於當地時間23日晚間9時許在惠靈頓車禍後拒捕，事後被驗出酒測值超標，今天（24日）已辭職。

據《衛報》報導，艾倫被紐西蘭警方指控粗心駕駛、拒捕等罪嫌，呼氣酒精測試更是超出250微克至400微克區間標準，一度被拘留在警察局，經過4小時後才釋放。

請繼續往下閱讀...

艾倫被認為是工黨的後起之秀，但在與伴侶分手、與下屬工作關係不佳後，近來因心理健康問題請假。紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，他今天早上找來艾倫溝通，告知她司法部長被指控刑事犯罪很難堪，最後艾倫同意辭職，但她仍是國會議員。

艾倫表示，最近幾週她遇到了許多困難，花了一些時間來解決問題，對於23日的行為她感到很抱歉，並正在考慮是否留在政界。

目前距離紐西蘭大選剩下不到3個月，紐西蘭內閣除了艾倫下台之外先前還有不少醜聞，保守反對派在民調中已和執政自由派平手甚至些微領先。

據了解，紐西蘭交通和移民部長伍德（Michael Wood），上個月因沒有呈報股票利益衝突而辭職。今年5月，紐西蘭關務部長懷蒂里（Meka Whaitiri）加入其他政黨被開除。今年3月，紐西蘭警察部長納許（Stuart Nash）向政治獻金捐贈者提供機密資料，最終遭到解雇。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法