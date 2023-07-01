南韓首個「機器人指揮家」登台演出

南韓國家交響樂團昨日（6/30）舉行一場音樂會，由「機器人」擔任指揮，成為南韓首個機器人指揮完成演出。（路透）

2023/07/01 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國家交響樂團昨日（6/30）舉行一場音樂會，特別的是這場活動由「機器人」擔任指揮，成為南韓首個機器人指揮完成演出，開啟機器人與人類在藝術領域的合作交流。

據《路透》報導，機器人名叫「EveR 6」，由南韓工業技術研究所（KITECH）設計研發，其頸部及雙臂能靈活轉動，適應多變且快速的指揮動作。昨天「EveR 6」首次在南韓國家劇院亮相，為一流的國家交響樂團指揮。

請繼續往下閱讀...

開場時，擁有人臉模樣的「EveR 6」先向觀眾鞠躬，接著轉過身，揮動手臂開始指揮。此次共演出5首曲目，「EveR 6」指揮其中3首，包括1首與音樂家崔秀烈共同指揮。

崔秀烈（Choi Soo-yeoul）在演出結束後表示，「EveR 6」指揮動作包含許多細節，「機器人能夠呈現如此細緻的動作，比我想像的好很多。」更表示，機器人指揮的優點在於其穩定的節拍控制，能維持演奏流暢。

但崔秀烈也承認機器人指揮目前仍受諸多限制，例如「EveR 6」的關鍵弱點是它「聽不到」。觀眾李永珠（Lee Young-ju）就表示，雖然機器人的指揮對保持節奏穩定無可挑剔，但卻缺乏「呼吸」，以及讓整個樂團集中、做好準備演出的能力。

縱使還有不足，崔秀烈對於這次嘗試仍給予肯定，並表示「這場表演表明了機器人和人類是可以共存、互補的，而非一定要一個取代另一個。」

南韓國家交響樂團昨日（6/30）舉行一場音樂會，由「機器人」擔任指揮，成為南韓首個機器人指揮完成演出。圖為機器人指揮「EveR 6」（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法