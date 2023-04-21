這是糖水！歐洲20國「反洗蜜」行動鎖定中國

糖漿蜂蜜的進口拉低蜂蜜價格，恐衝擊養蜂人生計。（彭博資料照）

2023/04/21 23:30

〔編譯魏國金／台北報導〕洗錢、洗產地不稀奇，現在還有「洗蜂蜜」（honey laundering）的惡行。金融時報報導，歐盟國家正推動反制來自中國等國家摻雜糖漿的蜂蜜，這些蜂蜜湧入歐盟規模23億歐元的蜂蜜市場，並壓低價格。

報導說，由斯洛為尼亞為首的20個歐盟成員國要求加強相關法規，1名官員說，這些糖漿蜂蜜簡直就是「洗蜜」惡行。歐盟執委會近期調查發現，近半數蜂蜜違反歐盟法規，其成份包括糖漿、色素與水。1名歐盟官員說，「這基本上是糖水」。

請繼續往下閱讀...

由於進口蜂蜜價格比歐洲產品低，歐洲各地養蜂人說，假蜜可能傷害小企業，並誤導消費者。擁有300個蜂箱的法國養蜂人Yvan Hennion說，「這是歐盟境外，主要是中國的不公平競爭，這不是真正的蜂蜜，它讓價格暴跌」。

20個歐盟成員國本週呼籲制定蜂蜜標示新規，以及強化檢驗，讓檢測假蜜樣本更容易。歐盟執委會將於21日公布農產與食品品銷售標準修訂版議案，該案包括新的蜂蜜標示方式。

報導說，在歐盟超市販售的蜂蜜中，每5罐就有4罐是混合蜜，通常包括歐盟境內與境外的蜂蜜。

斯洛維尼亞今年1月提出建議，呼籲歐盟的蜂蜜標示明列原產國以及混合比例，而非目前僅簡單標示含有歐盟與非歐盟蜂蜜。相關國家也要求執委會改進對摻雜蜂蜜的檢測，增加相關檢驗實驗室的數量，1名支持該案的官員說，「我們希望產品溯源，終結非法蜂蜜販運」。

歐盟依賴進口來滿足蜂蜜需求。歐盟1年生產21.8萬公噸蜂蜜，但也進口17.5萬公噸蜂蜜，主要來自中國、烏克蘭、土耳其與一些拉丁美洲等8個產地。

歐盟執委會從2021年至2022年進行調查發現，46%的蜂蜜樣本違反歐盟法規，該數據從2015年至2017年的14%急遽上升，評估的123家公司中，約70家進口含有糖漿的蜂蜜，這些進口商中，21家來自中國，遠高於其他國家，其次是烏克蘭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法